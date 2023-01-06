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Факты / Україна / Общество

На Рождество в Украине местами ударят 18-градусные морозы (карта)

Валентина Летяк, редактор ленты
Зима, мороз, сніг
Фото: Pixabay

Погода на Рождество 2023 в Украине будет по-настоящему зимней, ожидается значительное похолодание – местами до -18 градусов, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Украине 6 января 2023

В канун Рождества почти на всей территории страны вероятны мокрый снег с дождем, только на юге – без существенных осадков.

В северных областях в течение суток от -2 до -7 градусов.

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В центре Украины ночью -4 +1, днем – от -2 до +5.

На юге ночью 0 +4, днем +2 +8 градусов.

В восточных регионах ночная температура будет -3 +1, дневная – до +7.

На западе страны: ночью -1 +3, днем 0 +6.

Погода на 6 січня 2023

Погода в Украине 7 января 2023

На Рождество почти везде прогнозируется мокрый снег или дождь, на востоке — без существенных осадков.

Холоднее всего будет в северных регионах. Здесь в рождественскую ночь от -8 до -18 градусов мороза, днем -6 -13.

На юге ночью -5 +1, днем -3 +2.

В центре ночная температура -3 -12, дневная -2 -8.

На востоке в праздничную ночь -5 -14, днем -6 -11.

В западных регионах ночью 7 января -9 +2, днем -5 +2.

Погода на 7 січня 2023

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Источник: Укргидрометцентр
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