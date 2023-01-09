Все будет справедливо: в ГПСУ отреагировали на скандал с пресс-офицершей

Январь, 09 в 14:59

В Госпогранслужбе прокомментировали скандал вокруг пресс-офицерки Иванны Плантовской, чьи снимки на личных страницах в социальных сетях вызвали скандал.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Украинской правде заявил, что ведомство примет решение относительно дальнейшего прохождения службы и исполнения обязанностей по должности пресс-офицерки.

— Я не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого. Однако могу отметить, что в ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. Решение, в частности, касается и дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Все будет в рамках норм законодательства, – сказал Демченко.

По его словам, все будет справедливо. Он сказал, что ГПСУ досадно от того, что во время войны, когда украинцы гибнут, защищая страну, “в наших рядах есть и те, кто больше уделяют внимание исключительно своей личной жизни”.

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К тому же, как добавил Демченко, в этом случае такая демонстрация противоречит моральным нормам и неприемлема во время войны.

Чем Плантовская разозлила украинцев?

Прес-офицер Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская попала в скандал, когда выложила фото из Парижа, где, вероятно, встречала Новый год.

Хвастовство роскошным досугом и частной жизнью возмутило украинцев. Некоторые считают это неуместным во время войны в стране, когда ежедневно проливается кровь.

Лава хейта вылилась и на другие фотографии пресс-офицерши из разных курортов, которые она обнародовала ранее.

После этого Иванна удалила аккаунт в Tik Tok и закрыла страницу в Facebook. Но фотографии и скриншоты остались.

Фото: Иванна Плантовская