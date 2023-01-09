Все буде справедливо: у ДПСУ відреагували на скандал з пресофіцеркою

Січень, 09 в 14:59

У Держприкордонслужбі прокоментували скандал довкола пресофіцерки Іванни Плантовської, чиї знімки на особистих сторінках у соціальних мережах спричинили скандал.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Українській правді заявив, що відомство ухвалить рішення, щодо подальшого проходження служби та виконання обов’язків за посадою пресофіцерки.

— Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Проте можу зазначити, що щодо ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовиці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Рішення, зокрема, стосуватиметься і подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Все буде в рамках норм законодавства, – сказав Демченко.

За його словами, все буде справедливо. Він сказав, що ДПСУ прикро, що під час війни, коли українці гинуть, боронячи країну, “у наших лавах є і ті хто, більше приділяють увагу виключно своєму особистому життю”.

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До того ж, як додав Демченко, в цьому випадку така демонстрація суперечить моральним нормам, і є неприйнятною під час війни.

Чим Плантовська розлютила українців?

Пресофіцер Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська потрапила скандал, коли виклала фото з Парижа, де, ймовірно, зустрічала Новий рік.

Хизування розкішним дозвіллям та приватним життям обурило українців. Деякі вважають це недоречним під час війни у країні, коли щодня проливається кров.

Лава хейту вилилася й на інші світлини пресофіцерки з різних курортів, які вона оприлюднювала раніше.

Після цього Іванна видалила обліковий запис у Tik Tok і закрила сторінку у Facebook. Але фотографії та скріншоти залишилися.

Фото: Іванна Плантовська