У майбутньому вся Лавра буде українською та належатиме ПЦУ – Епіфаній
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній 7 січня провів різдвяну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 19 січня на Водохреща ПЦУ провела там друге богослужіння.
Висловлюючи думку щодо майбутнього Києво-Печерської лаври, Епіфаній зазначив, що з часом Лавра повністю буде українська.
— Коли ми отримали перший дозвіл, всі говорили, що це одноразово і далі не буде продовження, але ми бачимо, що продовження буде.
Спочатку служби будуть відбуватися на великі свята, а коли вже буде сформований клір Києво-Печерської лаври, коли доєднається частина ченців з Нижньої лаври, тоді богослужіння будуть звершуватися повсякденно, а у центральному соборі Свято-Успенському, ці богослужіння будуть звершуватися кожної неділі, – сказав митрополит в інтерв’ю Суспільному.
Частина Нижньої лаври наразі перебуває в оренді УПЦ (МП). Верхня лавра – повернулася у власність держави та перейшла під контроль національного заповідника.
Епіфаній додав, що ПЦУ звершуватиме богослужіння у Верхній лаврі, спершу отримуючи дозволи, а потім вже буде підписаний довгостроковий договір.
— З часом вся Лавра буде українською, буде належати ПЦУ і це все відбудеться мирно і спокійно, як і 7 січня, – зауважив Епіфаній.
Коментуючи богослужіння ПЦУ 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, він підкреслив, що це була історична подія, на “яку очікували не одне століття, щоб у Лаврі зазвучала молитва українською мовою”.
Нещодавно стало відомо, що ПЦУ проведе друге богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 19 січня на Водохреща.