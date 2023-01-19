У майбутньому вся Лавра буде українською та належатиме ПЦУ – Епіфаній

Січень, 19 в 15:31

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній 7 січня провів різдвяну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 19 січня на Водохреща ПЦУ провела там друге богослужіння.

Висловлюючи думку щодо майбутнього Києво-Печерської лаври, Епіфаній зазначив, що з часом Лавра повністю буде українська.

— Коли ми отримали перший дозвіл, всі говорили, що це одноразово і далі не буде продовження, але ми бачимо, що продовження буде. Спочатку служби будуть відбуватися на великі свята, а коли вже буде сформований клір Києво-Печерської лаври, коли доєднається частина ченців з Нижньої лаври, тоді богослужіння будуть звершуватися повсякденно, а у центральному соборі Свято-Успенському, ці богослужіння будуть звершуватися кожної неділі, – сказав митрополит в інтерв’ю Суспільному.

Частина Нижньої лаври наразі перебуває в оренді УПЦ (МП). Верхня лавра – повернулася у власність держави та перейшла під контроль національного заповідника.

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Епіфаній додав, що ПЦУ звершуватиме богослужіння у Верхній лаврі, спершу отримуючи дозволи, а потім вже буде підписаний довгостроковий договір.

— З часом вся Лавра буде українською, буде належати ПЦУ і це все відбудеться мирно і спокійно, як і 7 січня, – зауважив Епіфаній.

Коментуючи богослужіння ПЦУ 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, він підкреслив, що це була історична подія, на “яку очікували не одне століття, щоб у Лаврі зазвучала молитва українською мовою”.

Нещодавно стало відомо, що ПЦУ проведе друге богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 19 січня на Водохреща.