Январь, 07 в 12:17

В субботу, 7 января, митрополит ПЦУ Епифаний совершает богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

В своей рождественской речи предстоятель ПЦУ поблагодарил украинских защитников и выразил уверенность, что Россия проиграет.

– Мы не желали этой войны. Как народ мы стремились мирно жить, имея взаимопонимание со всеми соседями, но враг лукаво и коварно нарушил мир и ворвался на нашу землю, проливая кровь, сея смерть, желая уничтожить нашу государственность и идентичность, – сказал он.

По словам митрополита, россияне не смогли стерпеть наших достижений и успеха.

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— Дьявольские злоба и зависть побуждали их начать войну, но в ней они обязательно потерпят поражение, ведь правда на нашей стороне. А там где правда, там Бог, — подчеркнул он.

Епифаний отметил, что украинский народ уже добился многих побед, разрушив планы кремлевского тирана быстро нас покорить. Украинцы также добились моральной победы, ведь “все люди доброй воли осуждают акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления, которые российская империя зла совершает на нашей земле”.

Во время богослужения митрополит попросил Господа помочь преодолеть противника и изгнать оккупантов из Украины, утвердить справедливый и длительный мир.

В своей рождественской речи Епифаний также упомянул украинских защитников.

– Мы помним тех, кто защищает правду и свободу – наших воинов, которые сейчас защищают нас от российской агрессии. Самые теплые молитвы и сердечные пожелания сегодня раздаются для наших новейших героев, — подчеркнул он.

Кроме того, митрополит призвал попросить защиты и быстрого освобождения для тех, кто вынужден отмечать праздник на оккупированных территориях, военных и гражданских пленных.

7 января рождественское богослужение митрополит ПЦУ Епифаний впервые проводит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Напомним, в конце декабря 2022 года стало известно, что заповедник Киево-Печерская лавра сообщил УПЦ Московского патриархата, что с 1 января не продлевает договор пользования этой церковью Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней лавре.