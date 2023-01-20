Январь, 20 в 14:50

Прощание с руководителями и сотрудниками МВД, которые погибли 18 января в результате падения вертолета в Броварах, состоится в субботу, 21 января, в Украинском доме.

Начало церемонии в 11.00, сообщает Министерство внутренних дел.

В результате авиакатастрофы в Броварах погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко и ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

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Прощание с экипажем вертолета — командиром воздушного судна — инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко, пилотом этой эскадрильи Константином Коваленко и бортовым механиком, прапорщиком гражданской защиты Иваном Касьяновым — состоится 21 января в 13.00 в Нежине (вертолетная площадка №4 аэродрома).

Вертолет с руководством МВД на борту упал утром 18 января в Броварах на территории детского сада рядом с жилыми домами.

В целом в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

В больницы госпитализированы 25 пострадавших, в том числе 11 детей.