Січень, 20 в 14:50

Прощання з керівниками та співробітнками МВС, які загинули 18 січня внаслідок падіння гвинтокрила в Броварах, відбудеться у суботу, 21 січня, в Українського домі.

Початок церемонії об 11.00, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко та провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

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Прощання із екіпажем гвитокрила – командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом цієї ескадрильї Костянтином Коваленком та бортовим механіком, прапорщиком цивільного захисту Іваном Касьяновим – відбудеться 21 січня о 13.00 у Ніжині (вертолітна площадка №4 аеродрому).

Гвинтокрил з керівництвом МВС на борту впав вранці 18 січня у Броварах на території дитячого садка поряд з житловими будинками.

Загалом внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, зокрема одна дитина.

До лікарень госпіталізовано 25 постраждалих, зокрема 11 дітей.