Графики отключения света на Закарпатье 9 февраля
В Закарпатской области обнародовали прогнозируемые часы включения/отключения электроэнергии на территории региона 9 февраля.
Почасовые отключения – это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.
Отключение электроэнергии на Закарпатье
Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.
Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.
График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 9 февраля 2023 года можно посмотреть ниже или по ссылке.
Белый цвет – наличие электроснабжения;
Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.
Источник: Закарпатьеоблэнерго