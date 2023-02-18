Нужно уже говорить о будущем России, без этого невозможен длительный мир — Кулеба
На Мюнхенской конференции по безопасности пока не готовы обсуждать будущее Российской Федерации со сцены в течение 2023 года. Однако эта тема должна доминировать в кулуарах.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга с журналистами в Мюнхене 17 февраля. По его словам, мир в Европе невозможен без вопроса о будущем страны-агрессора РФ.
— Без ответа на вопрос о будущем России никакой длительный мир в Европе невозможен, — отметил глава МИД Украины.
По словам Кулебы, долговременный мир в Европе достигается ответом на два вопроса: является ли Украина членом ЕС и НАТО, а также какой станет Россия. Утвердительный ответ на первый вопрос — половина решения проблемы, считает Кулеба.
— Когда Украина станет членом ЕС и НАТО, все равно стабильность региона будет зависеть от того, какой будет Россия. Партнерам еще нужно будет до этого дойти: они еще опасаются дискуссии, хотя уже чувствуют ее неизбежность, — заявил Кулеба.