Нужно уже говорить о будущем России, без этого невозможен длительный мир — Кулеба

Февраль, 17 в 23:35

На Мюнхенской конференции по безопасности пока не готовы обсуждать будущее Российской Федерации со сцены в течение 2023 года. Однако эта тема должна доминировать в кулуарах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга с журналистами в Мюнхене 17 февраля. По его словам, мир в Европе невозможен без вопроса о будущем страны-агрессора РФ.

— Без ответа на вопрос о будущем России никакой длительный мир в Европе невозможен, — отметил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, долговременный мир в Европе достигается ответом на два вопроса: является ли Украина членом ЕС и НАТО, а также какой станет Россия. Утвердительный ответ на первый вопрос — половина решения проблемы, считает Кулеба.

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