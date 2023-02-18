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Факти / Україна / Суспільство

Потрібно вже говорити про майбутнє Росії, без цього неможливий тривалий мир – Кулеба

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

На Мюнхенській безпековій конференції поки не готові обговорювати майбутнє Російської Федерації зі сцени протягом 2023 року. Однак ця тема має домінувати в кулуарах.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу з журналістами у Мюнхені 17 лютого. За його словами, мир в Європі неможливий без питання про майбутнє країни-агресора РФ.

– Без відповіді на питання про майбутнє Росії ніякий тривалий мир в Європі неможливий, – зазначив очільник МЗС України.

За словами Кулеби, довготривалий мир в Європі досягається відповіддю на два запитання: чи є Україна членом ЄС і НАТО, а також якою стане Росія. Ствердна відповідь на перше питання – половина розв’язання проблеми, вважає Кулеба.

Зараз дивляться

– Коли Україна стане членом ЄС і НАТО, все одно стабільність регіону залежатиме від того, якою буде Росія. Партнерам ще потрібно буде до цього дійти: вони ще побоюються дискусії, хоча вже відчувають її неминучість, – заявив Кулеба.

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