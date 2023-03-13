Март, 13 в 10:44

Help Ukraine Center – крупнейший в Восточной Европе логистический хаб для гуманитарной помощи, созданный по инициативе украинских бизнесов.

Help Ukraine Center принимает гуманитарную и финансовую помощь со всего мира и отправляет ее в Украину.

Как украинцам получить помощь от Help Ukraine Center — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как работает Help Ukraine Center

Центр был создан в первые дни полномасштабной войны в Украине. Идея создать такой хаб принадлежит украинским бизнесменам, которые уже на третий день войны создали сайт и запустили первые грузы.

Сегодня Help Ukraine Center имеет три склада в разных странах Европы. Основной склад располагается в польском Люблине, еще один небольшой — в городе Гельм. Третий — работает в Румынии, в городе Хуши.

Help Ukraine Center принимает гуманитарную помощь со всего мира, сортирует ее и транспортирует в Украину.

В Украине грузы распределяют:

Вооруженные Силы Украины — получают средства тактической медицины и прочее снаряжение (эти средства также передаются полиции, Национальной гвардии, муниципальным спасательным службам и военным госпиталям);

— получают средства тактической медицины и прочее снаряжение (эти средства также передаются полиции, Национальной гвардии, муниципальным спасательным службам и военным госпиталям); Министерство здравоохранения — распределяет дефицитные лекарства и медицинское оборудование в больницы и госпитали в регионах;

— распределяет дефицитные лекарства и медицинское оборудование в больницы и госпитали в регионах; Минреинтеграции — доставляет необходимые вещи в наиболее пострадавшие районы Украины;

— доставляет необходимые вещи в наиболее пострадавшие районы Украины; СпівДія — объединение, созданное по инициативе Офиса Президента, функционирует во всех уголках Украины на базе сети молодежных и волонтерских центров.

Именно с помощью СпівДії украинцы могут получить адресную помощь.

Как подать заявку на помощь

Если из-за полномасштабной войны в Украине вы оказались в затруднительном положении, оформите заявку на гуманитарную помощь:

зайдите на сайт СпівДія

на главной странице найдите услугу Необходима помощь;

перед вам появятся все услуги, которые предоставляет сервис — благотворительная, юридическая или психологическая поддержка, поддержка детей;

нажмите Благотворительная помощь ;

; заполните личные данные: укажите свой текущий адрес (область и город), номер телефона;

укажите причину, почему вы нуждаетесь в помощи;

укажите перечень лиц, нуждающихся в гуманитарной поддержке;

укажите в чем именно вы нуждаетесь — продукты, одежда, средства гигиены и тому подобное;

заполните данные о вашем адресе;

нажмите Отправить заявку.

Проверить статус заявки вы можете на сайте СпівДія.

Как помочь

На сайте Help Ukraine Center каждый желающий может прислать денежную или гуманитарную помощь.

Фонд принимает пожертвования на приобретение лекарств и гуманитарных вещей — сделать вклад можно через банковский перевод, ПриватБанк, Monobank или сделать благотворительный взнос в США. Отправить гуманитарную помощь можно через отделения Новой почты или с помощью безадресной доставки для ВСУ, Минздрава и Минреинтеграции.

Подробнее о том, как отправить помощь можно узнать на сайте Help Center Ukraine.