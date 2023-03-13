Благотворительная помощь от Help Ukraine Center: как получить адресную помощь
Help Ukraine Center – крупнейший в Восточной Европе логистический хаб для гуманитарной помощи, созданный по инициативе украинских бизнесов.
Help Ukraine Center принимает гуманитарную и финансовую помощь со всего мира и отправляет ее в Украину.
Как украинцам получить помощь от Help Ukraine Center — читайте в материале Фактов ICTV.
Как работает Help Ukraine Center
Центр был создан в первые дни полномасштабной войны в Украине. Идея создать такой хаб принадлежит украинским бизнесменам, которые уже на третий день войны создали сайт и запустили первые грузы.
Сегодня Help Ukraine Center имеет три склада в разных странах Европы. Основной склад располагается в польском Люблине, еще один небольшой — в городе Гельм. Третий — работает в Румынии, в городе Хуши.
Help Ukraine Center принимает гуманитарную помощь со всего мира, сортирует ее и транспортирует в Украину.
В Украине грузы распределяют:
- Вооруженные Силы Украины — получают средства тактической медицины и прочее снаряжение (эти средства также передаются полиции, Национальной гвардии, муниципальным спасательным службам и военным госпиталям);
- Министерство здравоохранения — распределяет дефицитные лекарства и медицинское оборудование в больницы и госпитали в регионах;
- Минреинтеграции — доставляет необходимые вещи в наиболее пострадавшие районы Украины;
- СпівДія — объединение, созданное по инициативе Офиса Президента, функционирует во всех уголках Украины на базе сети молодежных и волонтерских центров.
Именно с помощью СпівДії украинцы могут получить адресную помощь.
Как подать заявку на помощь
Если из-за полномасштабной войны в Украине вы оказались в затруднительном положении, оформите заявку на гуманитарную помощь:
- зайдите на сайт СпівДія;
- на главной странице найдите услугу Необходима помощь;
- перед вам появятся все услуги, которые предоставляет сервис — благотворительная, юридическая или психологическая поддержка, поддержка детей;
- нажмите Благотворительная помощь;
- заполните личные данные: укажите свой текущий адрес (область и город), номер телефона;
- укажите причину, почему вы нуждаетесь в помощи;
- укажите перечень лиц, нуждающихся в гуманитарной поддержке;
- укажите в чем именно вы нуждаетесь — продукты, одежда, средства гигиены и тому подобное;
- заполните данные о вашем адресе;
- нажмите Отправить заявку.
Проверить статус заявки вы можете на сайте СпівДія.
Как помочь
На сайте Help Ukraine Center каждый желающий может прислать денежную или гуманитарную помощь.
- Фонд принимает пожертвования на приобретение лекарств и гуманитарных вещей — сделать вклад можно через банковский перевод, ПриватБанк, Monobank или сделать благотворительный взнос в США.
- Отправить гуманитарную помощь можно через отделения Новой почты или с помощью безадресной доставки для ВСУ, Минздрава и Минреинтеграции.
Подробнее о том, как отправить помощь можно узнать на сайте Help Center Ukraine.