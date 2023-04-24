Допомога від Help Ukraine Center: як подати заявку

Help Ukraine Center – найбільший у Східній Європі логістичний хаб для гуманітарної допомоги, створений за ініціативою українських бізнесів.

Help Ukraine Center приймає гуманітарну та фінансову допомогу з усього світу та відправляє її в Україну.

Як українцям отримати допомогу від Help Ukraine Center – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як працює Help Ukraine Center

Центр було створено у перші дні повномасштабної війни в Україні. Ідея започаткувати такий хаб належить українським бізнесменам, які вже на третій день війни створили сайт та запустили перші вантажі.

Сьогодні Help Ukraine Center має три склади у різних країнах Європи. Основний склад розташовується у польському Любліні, ще один невеликий — у місті Гельм. Третій склад працює в Румунії, у місті Хуші.

Help Ukraine Center залучає гуманітарну допомогу зі всього світу, обробляє її та транспортує до України.

В Україні ж вантажі розподіляють:

Збройні Сили України – отримують засоби тактичної медицини та інше спорядження (ці засоби також передаються поліції, Національній гвардії, муніципальним рятівним службам та військовим госпіталям);

– отримують засоби тактичної медицини та інше спорядження (ці засоби також передаються поліції, Національній гвардії, муніципальним рятівним службам та військовим госпіталям); Міністерство охорони здоров’я – розподіляє дефіцитні ліки та медичне обладнання у лікарні та шпиталі у регіонах, дитячі та дорослі;

– розподіляє дефіцитні ліки та медичне обладнання у лікарні та шпиталі у регіонах, дитячі та дорослі; Мінреінтеграції – доставляє необхідні речі у найбільш постраждалі райони України;

– доставляє необхідні речі у найбільш постраждалі райони України; СпівДія – об’єднання, створене за ініціативи Офісу Президента, функціонує в усіх куточках України на базі мережі молодіжних і волонтерських центрів.

Саме за допомогою СпівДії українці можуть отримати адресну допомогу.

Як подати заявку на допомогу

Якщо через повномасштабну війну в Україні ви опинились в скрутному становищі, оформіть заявку на гуманітарну допомогу.

зайдіть на сайт СпівДія

на головній сторінці знайдіть послугу Необхідна допомога;

перед вам з’являться усі послуги, які надає сервіс – благодійна, юридична чи психологічна підтримка, підтримка дітей;

натисніть Благодійна допомога;

заповніть особисті дані: вкажіть свою поточну адресу (область та місто), номер телефону;

вкажіть причину, чому ви потребуєте допомоги;

зазначте перелік осіб, які потребують гуманітарної підтримки;

вкажіть чого саме ви потребуєте – продукти, одяг, засоби гігієни тощо;

заповніть дані про вашу адресу;

натисніть Відправити заявку.

Перевірити статус заявки ви теж можете на сайті СпівДія.

Як допомогти

На сайті Help Ukraine Center кожен охочий може надіслати грошову чи гуманітарну допомогу.

Фонд приймає пожертви на придбання ліків та гуманітарних речей – зробити внесок можна через банківський переказ, ПриватБанк, Monobank чи зробити благодійний внесок у США. Надіслати гуманітарну допомогу можна через відділення Нової Пошти або за допомогою безадресної доставки для ЗСУ, МОЗ та Мінреінтеграції.

Детальніше про те, як надіслати допомогу можна дізнатися на сайті Help Ukraine Center.

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