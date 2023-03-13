Казненный российскими военными Герой Украины Александр Мациевский был гражданином Молдовы

Март, 13 в 12:23

Снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский, которого расстреляли российские оккупанты после слов Слава Украине, и которому посмертно присвоено звание Героя Украины является гражданином Молдовы.

Об этом сообщают в министерстве иностранных дел республики Молдова.

– После подтверждения украинской стороной факта, что казненным российскими солдатами украинским военным является Александр Мациевский, МИДЕИ решительно осуждает убийство гражданина Молдовы, деяние, которое можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права, — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Александра Мациевского и отметили, что солидарны с украинским народом.

Сейчас смотрят

– Мы подтверждаем твердую позицию Республики Молдова по осуждению жестокой войны российской федерации против Украины, — отметили в МИД Молдовы.

Ранее мы рассказывали, что Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. Он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области с конца декабря. СБУ установила, что Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Напомним, 6 марта в социальных сетях появилось видео с расстрелом украинского военнопленного, который сказал в глаза убийцам Слава Украине!

Источник: МИДЕИ Молдовы