Страчений російськими військовими Герой України Олександр Мацієвський був громадянином Молдови

Березень, 13 в 12:23

Снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський, якого розстріляли російські окупанти після слів Слава Україні, і якому посмертно присвоєно звання Героя України є громадянином Молдови.

Про це повідомляють у міністерстві закордонних справ республіки Молдова.

– Після підтвердження українською стороною факту, що страченим російськими солдатами українським військовим є Олександр Мацієвський, МЗСЄІ рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, діяння, яке можна кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права, – йдеться у повідомленні.

У відомстві висловили співчуття рідним і близьким Олександра Мацієвського та зазначили, що солідарні з українським народом.

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– Ми підтверджуємо тверду позицію Республіки Молдова щодо засудження жорстокої війни російської федерації проти України, – зауважили у МЗС Молдови.

Раніше ми розповідали, що Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. Він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області з кінця грудня. СБУ встановила, що Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Нагадаємо, 6 березня у соціальних мережах з’явилося відео з розстрілом українського військовополоненого, який сказав в очі вбивцям Слава Україні!

Джерело: МЗСЄІ Молдови