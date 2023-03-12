СБУ підтвердила особу розстріляного росіянами військового після гасла Слава Україні

Березень, 12 в 19:56

Снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Ігорович Мацієвський є військовим, якого розстріляли російські окупанти після слів Слава Україні.

Це підтвердили слідчі Служби безпеки України.

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. Він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області з кінця грудня. СБУ встановила, що Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

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Слідчі змогли ідентифікувати загиблого після низки слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото та відеоматеріалів.

Також СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтвердили, що військовий на відео — саме Олександр Мацієвський.

— Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо велика перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава! – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Він додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин.

Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців РФ, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування здійснюється за 438 ст. КК України (порушення законів та звичаїв війни). Заходи проводяться за процесуального керівництва ОГУ.

6 березня у соціальних мережах з’явилося відео з розстрілом українського військовополоненого, який сказав в очі вбивцям Слава Україні!

Після публікації відео у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького заявили, що це їхній боєць Тимофій Шадура. Він вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій у районі Бахмута.

Проте, за даними регіонального управління Сил ТрО Північ, розстріляним військовим є Олександр Мацієвський – боєць 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області.