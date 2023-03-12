Аж крикнула: “Саша!” Мать расстрелянного за слова “Слава Украине” бойца рассказала, как узнала сына на видео

Март, 11 в 23:14

Когда мать расстрелянного украинского военнопленного Параска Демчук увидела видео казни сына за слова “Слава Украине!”, то крикнула: “Саша”.

Об этом она рассказала в интервью Суспільне Чернігів.

– Вечером я открываю Facebook, а там Саша. И даже крикнула: “Саша”. Я смотрю, ну, Саша, и бровь, и прищуренный. Ну, Саша. Я нашла в себе силы и посмотрела это видео. Я вижу, как расстреляли. Я сравнивала, когда смотрела на опознании, эти пули, с этого плеча две дыры пробитые в сердце, со второго плеча пробитые две. С правого плеча тоже дыра, голова была провалена, – говорит он.

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Она узнала о смерти сына Александра Мациевского еще раньше, однако не знала, как он погиб.

– Луч света, что я увидела, как погиб мой сын. И характер моего сына, такого стойкого и несокрушимого. Он говорил: “Мама, я в плен никогда не сдамся, я уйду и 5 с собой заберу. По всему этому я узнала своего сына. Он говорил “Слава Украине” даже ночью. Он настолько был смелым, что я вам и передать не могу , – говорит мать Александра.

Убитая горем женщина вспоминает, что во время последней встречи Александр сказал: “Мама, спасибо за жизнь”.

Александру Мациевскому было 42 года. До полномасштабного вторжения РФ он работал электромонтером в Киеве, а после 24 февраля добровольцем пошел в территориальную оборону Нежина.

Фото: Региональное управление Сил ТрО Север Вооруженных Сил Украины