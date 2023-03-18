Епифаний: Заявления о закрытии монастыря в Лавре — безосновательная манипуляция

Март, 18 в 15:20

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности из-за распространения информации представителями УПЦ МП о якобы закрытии монастыря, заверив, что во время богослужений будет использоваться как современный украинский язык, так и древний славянский.

— Ни в коем случае речь не идет о закрытии этого монастыря, прекращении в нем молитвы, богослужений, монашеской жизни. Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на Церковь в целом и двукратным закрытием монастыря в частности — безосновательная манипуляция. Особенно цинично она звучит из уст иерарха, который был тесно связан с Компартией и даже пытался от нее выдвигаться на выборную должность, — подчеркнул он.

По его словам, у УПЦ МП было много времени, чтобы окончательно дистанцироваться от РПЦ, вместо этого в духе российской пропаганды они сосредоточились на обвинениях против Украины.

— Московская духовная власть в Украине является неканонической, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, но наоборот — местом молитвы, благочестивой монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена, — подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Епифаний заверил, что относится с уважением к настоящим благочестивым традициям жизни Лавры, к тем отцам и братьям, кто не разделяет идеологию “русского мира” и искажения, которые она вносит в церковную жизнь.

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— Открывая монастырь в составе Поместной Церкви, наш Священный Синод обратился к правительству с просьбой предоставить в Лавре помещение для монашеской жизни и богослужений. Эта просьба остается актуальной, и мы будем настаивать на том, чтобы монашеская жизнь, возможность для ежедневной молитвы и богослужений были должным образом обеспечены, — добавил митрополит.

Глава ПЦУ пообещал монахам защиту от запугиваний со стороны нынешнего руководителя Лавры.

— Руководить текущими делами обители будут те, кто знают традиции и жизнь монастыря, кто известен вам, ведь принадлежит к братии, кто имеет соответствующие способности и не запятнал себя преданностью “русскому миру”. Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры — мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен, — подытожил Епифаний.

10 марта Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания Лавры до 29 марта.

Через три дня наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) выразил возмущение этим решением и заявил, что монахи не намерены выселяться и переходить в ПЦУ.