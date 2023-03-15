Выедут ли монахи УПЦ МП из Киево-Печерской лавры до 29 марта — эксперт дала объяснение

Март, 15 в 18:07

Священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) могут перезаключить соглашение о пользовании Киево-Печерской лавры, что позволит монахам остаться на территории объекта.

Об этом в комментарии NV рассказала религиовед Людмила Филиппович.

Ее спросили, действительно ли представители УПЦ МП освободят помещение до 29 марта.

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— Здесь не совсем так, как все подумали. Можно еще перезаключить соглашение. Речь о том, что забирают право бесплатно и бессрочно пользоваться государственным имуществом. Ну, а церковь может предложить, скажем, заплатить за аренду этих помещений, и я думаю, что такие попытки будут сделаны. Тем более, что эта плата не очень высокая, — пояснила она.

Она пояснила, что по прейскуранту, который был в ее распоряжении, например, центральный храм Почаевской лавры сдается в месяц за 5,5 тыс. гривен.

— Думаю, что для украинской православной церкви в Киево-Печерской Лавре это вообще смешные средства. Ну, будем ждать. И мы же понимаем прекрасно, что церковь вряд ли согласится с таким решением. Пойдет в суд, будет отстаивать свои права, — пояснила она.

По ее словам, монахи частично начали выезжать из Киево-Печерской лавры, впрочем, по Нижней Лавре, вероятно, могут вестись торги.

— Каждый сейчас формирует свой пакет предложений, ну и дальше они будут обмениваться: А вы выезжаете — а мы вам то, а вы (например) пишете письма несогласия, что у вас отобрали приходы в Крыму, и в Донецкой и Луганской области, а мы вас оставляем на территории Нижней Лавры… Я не знаю всех условий, и кто вообще участвует от государства, и от церкви в этих переговорах, — добавила Филиппович.

Напомним, 10 марта 2023 года Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания Лавры до 29 марта.

Митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) отреагировал возмущением на решение заповедника Киево-Печерская лавра разорвать контракт с религиозной организацией.

Впоследствии наместник Свято-Успенского монастыря митрополит Павел заявил, что священнослужители УПЦ МП не планируют покидать территорию Киево-Печерской лавры.