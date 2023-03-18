Епіфаній: Заяви про закриття монастиря в Лаврі – безпідставна маніпуляція

Березень, 18 в 15:20

Глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній звернувся до братії Києво-Печерської Свято-Успенської лаври та громадськості через поширення інформації представниками УПЦ МП про нібито закриття монастиря, запевнивши, що під час богослужінь використовуватиметься як сучасна українська мова, так і давня слов’янська.

– В жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом та двократним закриттям монастиря зокрема – безпідставна маніпуляція. Особливо цинічно вона звучить з вуст ієрарха, який був тісно пов’язаний з Компартією та навіть намагався від неї висуватися на виборну посаду, – наголосив він.

За його словами, в УПЦ МП було багато часу, щоб остаточно дистанціюватися від РПЦ, натомість в дусі російської пропаганди вони зосередилися на звинуваченнях проти України.

– Московська духовна влада в Україні є неканонічною, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, але навпаки – місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців та подвижників минулого, місцем, яке духовно надихатиме наших співгромадян у ці важкі часи, – наголосив предстоятель ПЦУ.

Епіфаній запевнив, що ставиться з повагою до справжніх благочестивих традицій життя Лаври, до тих отців та братів, хто не поділяє ідеологію “руського міра” та спотворення, які вона вносить у церковне життя.

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– Відкриваючи монастир у складі Помісної Церкви, наш Священний Синод звернувся до уряду з проханням надати в Лаврі приміщення для чернечого життя і богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоб чернече життя, можливість для щоденної молитви і богослужінь були належним чином забезпечені, – додав митрополит.

Глава ПЦУ пообіцяв ченцям захист від залякувань з боку нинішнього керівника Лаври.

– Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знають традиції та життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю “руському міру”. Давня слов’янська мова, разом з сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври – ми знаємо, що для багатьох з вас це питання також є важливим, – підсумував Епіфаній.

10 березня Національний заповідник Києво-Печерська лавра зобов’язав представників УПЦ МП залишити територію та будівлі Лаври до 29 березня.

За три дні намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Петро Лебідь) висловив обурення цим рішенням і заявив, що ченці не мають наміру виселятися і переходити в ПЦУ.