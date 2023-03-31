Неизвестные лица в монашеских рясах и обливание “святой” водой из ведра: что происходит в Лавре

Март, 31 в 13:28

Второй день подряд комиссия Минкульта пытается зайти в Киево-Печерскую лавру, чтобы начать процесс передачи святыни в государственную собственность.

На пути комиссии стали сторонники УПЦ МП, священники и представители этой церкви. Около ста прихожан окружили все входы в церковь.

Священник заявил СМИ, что якобы не было никакого решения суда.

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Комиссия Минкульта решила вернуться в администрацию и не продолжать свою работу.

— Ключи нам предоставили, но не от тех дверей. Сегодня мы предприняли снова попытку начать работу комиссии и дойти до этого помещения, но повторился вчерашний день в другой форме. Это уже были неизвестные лица в монашеских рясах. Это мы тоже зафиксировали в своем протоколе и будем предоставлять как доказательство правоохранительным органам, — сказала заместитель председателя комиссии Марьяна Томин.

Сейчас на территории Лавры происходят конфликты между гражданами, которые называют себя активистами, и прихожанами УПЦ МП. Журналисты сообщили в эфире телемарафона, что сейчас происходит словесная перепалка.

Также священник УПЦ МП начал обливать толпу водой, в том числе и из ведра.

Вчера стало известно, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра о признании недействительным одностороннего расторжения договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом.

30 марта верующие УПЦ МП не пустили комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру. Представители министерства должны были начать процесс передачи государству имущества святыни.

Как известно, в начале этого месяца заповедник Киево-Печерская лавра объявил об одностороннем расторжении договора с УПЦ МП об аренде территории и зданий с 29 марта. Митрополит Павел заявил, что его парафия не покинет стены святыни, пока не завершатся все судебные разбирательства.