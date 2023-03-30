Март, 30 в 18:58

Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви (МП) к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра о признании недействительным одностороннего расторжения договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, обнародовав решение суда от 28 марта.

Истец считает, что расторжение договора в одностороннем порядке произошло неправомерно, “юридических последствий не создает, а потому оснований для освобождения арендованного помещения нет”.

Сейчас смотрят

В связи с этим УПЦ (МП) вместе с исковым заявлением подала заявление об обеспечении иска, в котором просила суд запретить Национальному заповеднику “совершать какие-либо действия, направленные на осуществление препятствий Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в пользовании имуществом”.

То есть истец просил на время судебного процесса запретить заповеднику совершать действия, которые сделали бы невозможным УПЦ (МП) пользоваться имуществом на территории монастыря. Фактически речь идет о запрете выселять представителей УПЦ с территории Лавры.

Как отмечается в решении суда, процедура обеспечения иска возможна на любой стадии рассмотрения дела. В то же время судья не выявил достаточных оснований для ее применения.

– В удовлетворении заявления Свято-Успенской Киево-Печерской лавры об обеспечении иска в рамках дела №910/4552/23 отказать, – говорится в решении.

Следует отметить, что суд вынес вердикт только по заявлению об обеспечении иска, а не по самому иску.

Постановление вступает в законную силу с момента его подписания и еще может быть обжаловано.

Как ранее объясняли в Министерстве культуры, если бы Хозяйственный суд обеспечил иск, это остановило бы решение о выезде представителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Судя по разъяснению министерства, поскольку суд не удовлетворил заявление, у представителей УПЦ (МП) нет правовых оснований находиться на территории монастыря.

– Представители УПЦ обратились в Хозяйственный суд, но это не отменяет того, что у них нет никаких правовых оснований оставаться в Лавре. Есть юридический рычаг влияния – обеспечение иска, к которому представители УПЦ и прибегли: если суд удовлетворяет ходатайство для обеспечения иска, принимается решение о том, чтобы не предпринимались никакие действия до основного решения суда. Фактически это такой предохранитель при нерешенной ситуации. Если бы суд именно сейчас обеспечил иск, тогда было бы остановлено решение о выезде представителей УПЦ из Лавры, — объяснила в комментарии агентству Укринформ директор департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин.

Как известно, в начале этого месяца заповедник Киево-Печерская лавра объявил об одностороннем расторжении договора с УПЦ (МП) об аренде территории и зданий с 29 марта. В Минкульте требуют, чтобы представители УПЦ освободили здания, находящиеся на балансе заповедника. Это, в частности, касается Нижней лавры, где расположен мужской монастырь.

29 марта митрополит Павел заявил, что его парафия не покинет стены святыни, пока не завершатся все судебные разбирательства.

30 марта верующие УПЦ (МП) не пустили комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру. Представители министерства должны были начать процесс передачи государству имущества святыни.

Источник: Telegram-канал Александра Ткаченко, Opendatabot