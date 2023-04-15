Василь Саф’янюк, Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент
Василь Саф’янюк, Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент
У Києві Дніпро вийшов з берегів: затопило набережну
У Києві через підвищення рівня води у Дніпрі підтопило деякі райони столиці. Вода заповнила прибережні зони.
Як повідомляє журналіст Фактів ICTV, вода, зокрема, залила Русанівську набережну в Дніпровському районі міста.
Під водою опинилися узбережжя, тротуар та лавки на набережній. Скористатися моментом вирішили місцеві рибалки, які ловлять рибу там, де зовсім нещодавно був берег.
Підтопило набережну і в Микільській Слобідці на лівому березі Києва.
У Київській міській державній адміністрації (КМДА) попередили, що в столиці прогнозують збільшення рівня водопілля внаслідок опадів. Згідно з прогнозами синоптиків, наприкінці квітня та на початку травня очікуються рясні дощі.
Через це залишається ризик підтоплення окремих територій . В КМДА зазначають, що рівень водопілля в Києві цієї весни значно вищий, ніж минулого року.
– Ризик підтоплень існує для окремих територій приватної та садово-дачної забудови в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки. Можливе також часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра – в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина, – наголосив мер столиці Віталій Кличко.
Він запевнив, що підвищення рівня води не несе загрози житловим масивам із багатоквартирними будинками та промисловим об’єктам. Гідрослужби міста працюють у посиленому режимі та постійно перевіряють місця можливих підтоплень.
Кличко закликав мешканців територій, яким може загрожувати підтоплення, врахувати прогнози синоптиків і підготуватися:
- перенести найбільш цінні речі на верхні поверхи приватних будівель або горища;
- в разі підтоплення вимкнути в будинках електрику, газ, побутові прилади;
- у разі потреби бути готовими до евакуації рятувальними службами.
У КМДА також радять про всяк випадок підготувати цінні речі та документи, якщо все ж доведеться залишити будинок на певний час. Також варто подбати про домашніх тварин.
Київська влада запевняє, що рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм дій і техніку (зокрема плавзасоби) для роботи в умовах повені.
Киян закликають слідкувати за оновленням інформації на офіційних джерелах інформації міської влади: сайті міста, в Telegram-каналі та на Facebook-сторінці КМДА.
У випадку надзвичайної ситуації потрібно негайно звертатися за номером 101.
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