У Києві Дніпро вийшов з берегів: затопило набережну

У Києві через підвищення рівня води у Дніпрі підтопило деякі райони столиці. Вода заповнила прибережні зони.

Як повідомляє журналіст Фактів ICTV, вода, зокрема, залила Русанівську набережну в Дніпровському районі міста.

Під водою опинилися узбережжя, тротуар та лавки на набережній. Скористатися моментом вирішили місцеві рибалки, які ловлять рибу там, де зовсім нещодавно був берег.

Підтопило набережну і в Микільській Слобідці на лівому березі Києва.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) попередили, що в столиці прогнозують збільшення рівня водопілля внаслідок опадів. Згідно з прогнозами синоптиків, наприкінці квітня та на початку травня очікуються рясні дощі.

Через це залишається ризик підтоплення окремих територій . В КМДА зазначають, що рівень водопілля в Києві цієї весни значно вищий, ніж минулого року.

– Ризик підтоплень існує для окремих територій приватної та садово-дачної забудови в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки. Можливе також часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра – в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина, – наголосив мер столиці Віталій Кличко.

Він запевнив, що підвищення рівня води не несе загрози житловим масивам із багатоквартирними будинками та промисловим об’єктам. Гідрослужби міста працюють у посиленому режимі та постійно перевіряють місця можливих підтоплень.

Кличко закликав мешканців територій, яким може загрожувати підтоплення, врахувати прогнози синоптиків і підготуватися:

перенести найбільш цінні речі на верхні поверхи приватних будівель або горища;

в разі підтоплення вимкнути в будинках електрику, газ, побутові прилади;

у разі потреби бути готовими до евакуації рятувальними службами.

У КМДА також радять про всяк випадок підготувати цінні речі та документи, якщо все ж доведеться залишити будинок на певний час. Також варто подбати про домашніх тварин.

Київська влада запевняє, що рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм дій і техніку (зокрема плавзасоби) для роботи в умовах повені.

Киян закликають слідкувати за оновленням інформації на офіційних джерелах інформації міської влади: сайті міста, в Telegram-каналі та на Facebook-сторінці КМДА.

У випадку надзвичайної ситуації потрібно негайно звертатися за номером 101.

Джерело : КМДА

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