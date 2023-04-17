Росія утримує в полоні понад 20 тис. цивільних українців – Лубінець

Кількість цивільних українських заручників, яких утримує Росія, просто шалена. До офісу омбудсмена вже звернулися родичі 20 тис. українців, яких затримали на тимчасово окупованих територіях, і ця цифра може бути набагато більшою.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Тільки на Київщині, яка була відносно недовго під окупацією, Росія заарештувала 800 цивільних осіб.

– Я можу назвати кількість тільки тих, хто офіційно звернувся до мене з-поміж родичів тих, кого утримують у РФ. Ця цифра більш як 20 тис. Тобто це просто неймовірна кількість громадян України, яких безпідставно затримали і затримують на окупованих територіях, – заявив омбудсмен.

За його словами, Україна не визнає жодних вироків стосовно українських громадян, які виносять російські суди. Лубінець зазначає, що процес повернення в Україну цивільних, яких незаконно вивезли у Росію або ув’язнили на окупованих територіях, набагато складніший ніж процес повернення військових.

– Російська Федерація використовує цивільних, задля того, щоб повертати своїх військовополонених. Якщо ми пропонуємо великі обміни наших військовополонених, нам починають пропонувати цивільних, кажуть: ви ж цивільних хочете забрати? Ми кажемо – так.

І тільки-но ми почнемо погоджуватися і забирати не військових, а цивільних, то таким чином ми вже будемо порушувати, зокрема, міжнародне гуманітарне право. Ми на це точно не підемо, ми шукаємо інші варіанти, – розповідає Лубінець.

Нагадаємо, За даними Офісу уповноваженого з прав людини 86% українських військових, яких вдалося повернути з російського полону, зазнавали жорстоких знущань та катувань.

За дев’ять місяців українська сторона отримала кілька десятків відео з жорстокими знущаннями та стратами військових ЗСУ. Росіяни цілеспрямовано знімають і викладають у мережу відео знущань і катувань українських бійців, щоб підтримувати “градус антиукраїнської істерії” всередині самої Росії, а також щоб мотивувати своїх військових.

Джерело : Українська правда

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