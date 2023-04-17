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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія утримує в полоні понад 20 тис. цивільних українців – Лубінець

Дмитро Лубінець
Фото: УНІАН

Кількість цивільних українських заручників, яких утримує Росія, просто шалена. До офісу омбудсмена вже звернулися родичі 20 тис. українців, яких затримали на тимчасово окупованих територіях, і ця цифра може бути набагато більшою. 

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. 

Тільки на Київщині, яка була відносно недовго під окупацією, Росія заарештувала 800 цивільних осіб. 

– Я можу назвати кількість тільки тих, хто офіційно звернувся до мене з-поміж родичів тих, кого утримують у РФ. Ця цифра більш як 20 тис. Тобто це просто неймовірна кількість громадян України, яких безпідставно затримали і затримують на окупованих територіях, – заявив омбудсмен. 

За його словами, Україна не визнає жодних вироків стосовно українських громадян, які виносять російські суди. Лубінець зазначає, що процес повернення в Україну цивільних, яких незаконно вивезли у Росію або ув’язнили на окупованих територіях, набагато складніший ніж процес повернення військових.

– Російська Федерація використовує цивільних, задля того, щоб повертати своїх військовополонених. Якщо ми пропонуємо великі обміни наших військовополонених, нам починають пропонувати цивільних, кажуть: ви ж цивільних хочете забрати? Ми кажемо – так. 

І тільки-но ми почнемо погоджуватися і забирати не військових, а цивільних, то таким чином ми вже будемо порушувати, зокрема, міжнародне гуманітарне право. Ми на це точно не підемо, ми шукаємо інші варіанти, – розповідає Лубінець. 

Нагадаємо, За даними Офісу уповноваженого з прав людини 86% українських військових, яких вдалося повернути з російського полону, зазнавали жорстоких знущань та катувань.

За дев’ять місяців українська сторона отримала кілька десятків відео з жорстокими знущаннями та стратами військових ЗСУ. Росіяни цілеспрямовано знімають і викладають у мережу відео знущань і катувань українських бійців, щоб підтримувати “градус антиукраїнської істерії” всередині самої Росії, а також щоб мотивувати своїх військових.

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Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Воєнні злочини, Дмитро Лубінець, Російська агресія
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