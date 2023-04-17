Росія утримує в полоні понад 20 тис. цивільних українців – Лубінець
Кількість цивільних українських заручників, яких утримує Росія, просто шалена. До офісу омбудсмена вже звернулися родичі 20 тис. українців, яких затримали на тимчасово окупованих територіях, і ця цифра може бути набагато більшою.
Про це в інтерв’ю Українській правді розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Тільки на Київщині, яка була відносно недовго під окупацією, Росія заарештувала 800 цивільних осіб.
– Я можу назвати кількість тільки тих, хто офіційно звернувся до мене з-поміж родичів тих, кого утримують у РФ. Ця цифра більш як 20 тис. Тобто це просто неймовірна кількість громадян України, яких безпідставно затримали і затримують на окупованих територіях, – заявив омбудсмен.
За його словами, Україна не визнає жодних вироків стосовно українських громадян, які виносять російські суди. Лубінець зазначає, що процес повернення в Україну цивільних, яких незаконно вивезли у Росію або ув’язнили на окупованих територіях, набагато складніший ніж процес повернення військових.
– Російська Федерація використовує цивільних, задля того, щоб повертати своїх військовополонених. Якщо ми пропонуємо великі обміни наших військовополонених, нам починають пропонувати цивільних, кажуть: ви ж цивільних хочете забрати? Ми кажемо – так.
І тільки-но ми почнемо погоджуватися і забирати не військових, а цивільних, то таким чином ми вже будемо порушувати, зокрема, міжнародне гуманітарне право. Ми на це точно не підемо, ми шукаємо інші варіанти, – розповідає Лубінець.
Нагадаємо, За даними Офісу уповноваженого з прав людини 86% українських військових, яких вдалося повернути з російського полону, зазнавали жорстоких знущань та катувань.
За дев’ять місяців українська сторона отримала кілька десятків відео з жорстокими знущаннями та стратами військових ЗСУ. Росіяни цілеспрямовано знімають і викладають у мережу відео знущань і катувань українських бійців, щоб підтримувати “градус антиукраїнської істерії” всередині самої Росії, а також щоб мотивувати своїх військових.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко