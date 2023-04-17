86% військових, які повернулися з російського полону, жорстоко катували – омбудсмен
За даними Офісу уповноваженого з прав людини 86% українських військових, яких вдалося повернути з російського полону, зазнавали жорстоких знущань та катувань.
Про це в інтерв’ю Українській правді розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що після кожного повернення українських героїв та героїнь додому з ними працюють різні спеціалісти: психологи, медики та реабілітологи. Вони фіксують фізичний та психологічний стан військових.
– Ми по кожному повернутому військовослужбовцю відкриваємо свої провадження. Фіксуємо факти, які показують негідне поводження з військовополоненими.
За нашими даними 86% тих, хто повернувся з полону прямо заявили про прямі фізичні катування. Це до речі встановили не тільки ми, а й міжнародна місія з прав людини, міжнародна Організація Об’єднаних Націй, у них приблизно такі ж самі цифри, – розповів Дмитро Лубінець.
Омбудсмен не став вдаватися в подробиці, яких саме катувань зазнають українські військові у полоні, бо за його словами, росіяни відстежують та переглядають інтерв’ю наших військових та посадовців, і після цього починають ще більше знущатися з тих, хто ще досі перебуває у російських в’язницях.
Нагадаємо, за дев’ять місяців українська сторона отримала кілька десятків відео з жорстокими знущаннями та стратами військових ЗСУ. Росіяни цілеспрямовано знімають і викладають у мережу відео знущань і катувань українських бійців, щоб підтримувати “градус антиукраїнської істерії” всередині самої Росії, а також щоб мотивувати своїх військових.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко