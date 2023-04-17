86% військових, які повернулися з російського полону, жорстоко катували – омбудсмен

За даними Офісу уповноваженого з прав людини 86% українських військових, яких вдалося повернути з російського полону, зазнавали жорстоких знущань та катувань.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що після кожного повернення українських героїв та героїнь додому з ними працюють різні спеціалісти: психологи, медики та реабілітологи. Вони фіксують фізичний та психологічний стан військових.

– Ми по кожному повернутому військовослужбовцю відкриваємо свої провадження. Фіксуємо факти, які показують негідне поводження з військовополоненими. За нашими даними 86% тих, хто повернувся з полону прямо заявили про прямі фізичні катування. Це до речі встановили не тільки ми, а й міжнародна місія з прав людини, міжнародна Організація Об’єднаних Націй, у них приблизно такі ж самі цифри, – розповів Дмитро Лубінець.

Омбудсмен не став вдаватися в подробиці, яких саме катувань зазнають українські військові у полоні, бо за його словами, росіяни відстежують та переглядають інтерв’ю наших військових та посадовців, і після цього починають ще більше знущатися з тих, хто ще досі перебуває у російських в’язницях.

Нагадаємо, за дев’ять місяців українська сторона отримала кілька десятків відео з жорстокими знущаннями та стратами військових ЗСУ. Росіяни цілеспрямовано знімають і викладають у мережу відео знущань і катувань українських бійців, щоб підтримувати “градус антиукраїнської істерії” всередині самої Росії, а також щоб мотивувати своїх військових.

Джерело : Українська правда

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