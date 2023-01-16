Январь, 16 в 20:10

Украина нуждается в более пристальном внимании ОБСЕ к принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных.

Об этом во время встречи с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Северная Македония Буяром Османи заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Нуждаемся в увеличении внимания ОБСЕ к двум ключевым проблемам: принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных. Это для нас очень важные вещи, – подчеркнул глава государства.

Депортация женщин, детей и военнопленные: Зеленский провел встречу с действующим главой ОБСЕ / 3 фотографии

Он выразил надежду, что во время македонского председательства ОБСЕ будет использовать все возможные средства для давления на агрессора, прежде всего с целью пресечения нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

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– Для нас это очень важно. Мы благодарны ОБСЕ за то, что последовательно поддерживала наше государство, начиная со временной оккупации некоторых частей нашей территории в 2014 году. Сегодня поддержка миссии организации важна как никогда, – отметил Зеленский.

Президент Украины уделил особое внимание важности реализации украинской формулы мира и пригласил македонское председательство к участию в этом процессе:

— Мы хотим, чтобы был восстановлен мировой порядок и возвращена стабильность в наш регион. Рассчитываю на вовлеченность ОБСЕ и Северной Македонии в имплементацию формулы мира.

Зеленский отдельно поблагодарил правительство и народ Северной Македонии за гуманитарную и оборонную поддержку нашей страны с самого начала полномасштабной войны.

Со своей стороны действующий глава ОБСЕ отметил солидарность с Украиной и ее народом и заявил, что вопрос безопасности нашей страны является приоритетом его председательства.