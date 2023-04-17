За дев’ять місяців українська сторона отримала десятки відео страт наших полонених – Лубінець

За дев’ять місяців українська сторона отримала кілька десятків відео з жорстокими знущаннями та стратами військових ЗСУ. Росіяни цілеспрямовано знімають і викладають у мережу відео знущань і катувань українських бійців, щоб підтримувати “градус антиукраїнської істерії” всередині самої Росії, а також щоб мотивувати своїх військових.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

– Щоб мотивувати своїх хлопців не здаватись в полон, бо дивіться: ми їх вбиваємо, значить вони так само вбиватимуть вас, бо ви російські військові. А ще вони хочуть своїх же військовослужбовців пов’язати на крові, тобто розуміють що це правий злочин. Все. Відступу немає, – розповідає омбудсмен.

Відповідаючи на запитання журналіста, чому відео жорстоких страт з’являються саме зараз, Лубінець припустив, що такі дії армії РФ пов’язані з контрнаступом ЗСУ, про який нині говорить увесь світ.

– Усі кажуть про наступ з боку ЗСУ, який, імовірно, має початися. Отже, що роблять росіяни? Вони роблять такий інформаційний вкид, щоб напевно показати: українські військовослужбовці не наступайте на нас, бо ми вас будемо брати в полон і відрізати голови. Можливо, вони думають, що це нас може зупинити, – зазначає уповноважений з прав людини.

За дев’ять місяців українська сторона отримала кілька десятків відео з жорстокими знущаннями та публічними стратами українських військовополонених. За словами уповноваженого з прав людини, лише один із винуватців був покараний – загинув на полі бою.

– Це відрізання голови, це відрізання статевих органів, це відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг пальців. Тобто різні відео, які публічно самі записують російські військовослужбовці, – розповів омбудсмен.

Дмитро Лубінець розповів, що наразі українська сторона робить все можливе, щоб розслідувати всі відомі їй випадки жорстоких страт українських військовослужбовців, та висловив обурення, що в ООН – організації, яка була створена захищати людей, зараз головує Російська Федерація, в той час, коли російські військові публічно демонструють, як вони нехтують міжнародним гуманітарним правом.

Джерело : Українська правда

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