Паводок на Днепре: где есть подтопления в Киеве и буду ли новые
В Киеве 18 апреля не зафиксировано аварийных подтоплений из-за паводка на Днепре, пик которого ожидается 22 апреля. В то же время в Киевской ГВА успокаивают — ожидаемый максимальный уровень половодья не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам столицы.
По состоянию на сегодня удерживается затопление пойменных территорий — парка Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также участков в районе Осокорков (уровень опасности гидрологических явлений — II, то есть оранжевый).
Что касается пика паводков, который синоптики Укргидрометцентра обещают 22 апреля, то в Киеве возможно дальнейшее подтопление мест отдыха на острове Труханов, в Гидропарке и парке Муромец, а также частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков и Вишенок.
Начальник КГВА Сергей Попко заверил, что все службы столицы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, поэтому 19 апреля будут проведены специальные учения, во время которых будет отработана организация и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях паводка.
— Киев готовится. Киев будет защищен. Поэтому прошу всех жителей сохранять спокойствие, не паниковать, — подчеркнул он.
На днях в Киеве из-за повышения уровня воды в Днепре подтопило некоторые районы столицы, в частности Русановскую набережную в Днепровском районе и Никольскую Слободку на левом берегу.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко