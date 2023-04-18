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Валентина Летяк, редактор ленты

Паводок на Днепре: где есть подтопления в Киеве и буду ли новые

Затоплення в Києві
Фото: Факты ICTV

В Киеве 18 апреля не зафиксировано аварийных подтоплений из-за паводка на Днепре, пик которого ожидается 22 апреля. В то же время в Киевской ГВА успокаивают — ожидаемый максимальный уровень половодья не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам столицы.

По состоянию на сегодня удерживается затопление пойменных территорий — парка Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также участков в районе Осокорков (уровень опасности гидрологических явлений — II, то есть оранжевый).

Что касается пика паводков, который синоптики Укргидрометцентра обещают 22 апреля, то в Киеве возможно дальнейшее подтопление мест отдыха на острове Труханов, в Гидропарке и парке Муромец, а также частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков и Вишенок.

Начальник КГВА Сергей Попко заверил, что все службы столицы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, поэтому 19 апреля будут проведены специальные учения, во время которых будет отработана организация и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях паводка.

— Киев готовится. Киев будет защищен. Поэтому прошу всех жителей сохранять спокойствие, не паниковать, — подчеркнул он.

На днях в Киеве из-за повышения уровня воды в Днепре подтопило некоторые районы столицы, в частности Русановскую набережную в Днепровском районе и Никольскую Слободку на левом берегу.

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Днепр, Київ, КГГА, Паводки, Наводнение
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