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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Паводок на Дніпрі: де є підтоплення у Києві та чи будуть нові

Затоплення в Києві
Фото: Факти ICTV

У Києві 18 квітня не зафіксовано аварійних підтоплень через паводок на Дніпрі, пік якого очікується 22 квітня. Водночас у Київській МВА запокоюють – очікуваний максимальний рівень водопілля не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам столиці.

Станом на сьогодні утримується затоплення заплавних територій – парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, а також приватних ділянок у районі Осокорків (рівень небезпеки гідрологічних явищ – ІІ, тобто помаранчевий).

Щодо піку паводків, який синоптики Укргідрометцентру обіцяють 22 квітня, то у Києві можливе подальше підтоплення місць відпочинку на острові Труханів, в Гідропарку та парку Муромець, а також часткові підтоплення садово-дачної забудови Воскресенських Садів, Русанівських Садів, Осокорків, Позняків та Вишеньок.

Начальник КМВА Сергій Попко запевнив, що усі служби столиці готуються до можливих надзвичайних ситуацій, тому 19 квітня будуть проведені спеціальні навчання, під час яких буде відпрацьована організація та виконання аварійно-рятувальних та невідкладних робіт в умовах паводку.

– Київ готується. Київ буде захищений. Тож прошу всіх жителів зберігати спокій, не панікувати, – наголосив він.

Днями у Києві через підвищення рівня води у Дніпрі підтопило деякі райони столиці, зокрема Русанівську набережну в Дніпровському районі та Микільській Слобідці на лівому березі.

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Дніпро, Київ, КМДА, Паводки, Повінь
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