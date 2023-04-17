В Киеве пик весеннего половодья ожидается в конце апреля — Укргидрометцентр

Пик весеннего наводнения в Киеве ориентировочно ожидают на 22 апреля.

Об этом сообщают в КГГА.

Сейчас есть подтопление пойменных территорий, которые почти ежегодно подтапливаются во время весеннего половодья. Это острова парка Муромец, Гидропарк, Труханов остров, залив Галерный, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. В этом году уровень воды на 0,5-1 м превышает прошлогодний.

– Главная причина подтоплений — это весеннее половодье и регулярные осадки, которые привели к увеличению воды в реках, – говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень Днепра в Киеве всегда регулировался путем работы каскада днепровских ГЭС. К сожалению, на сегодня Каховская ГЭС не работает в полном технологическом режиме, поэтому другие плотины пытаются скорректировать эту ситуацию.

Киевские спасатели и синоптики постоянно мониторят уровень Днепра. По информации Укргидрометцентра, по состоянию на 12:00 17 апреля уровень воды в Днепре составляет 9 359 см (критический уровень — 9 415 см) по Балтийской системе высот.

– До критического уровня воды остается еще 50-60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть привлечены в оказании помощи жителям, – рассказал директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

В КГГА отмечают, если последствия наводнения повлекли повреждение имущества или иной ущерб предприятиям, то эти случаи будут рассматривать в рамках работы районных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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