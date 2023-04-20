Состоятельные люди могут платить больше: Герус о тарифах на электричество

Энергосистему Украины необходимо хорошо подготовить к следующей зиме, в частности к вероятным новым массированным ракетным ударам осенью, а на это нужны миллиарды долларов. Вариант с повышением тарифов на электроэнергию — это уже крайняя мера, однако он также обсуждается.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Андрей Герус.

— По моему мнению, для богатых людей, у которых есть большие дома, бассейны с электроподогревом, точно можно повышать тарифы. Состоятельные люди могут платить больше, — считает политик.

По его словам, действующий тариф для населения очень дешевый, однако поднять его очень резко, например, до уровня бизнеса — 5,50 грн/кВт-ч — также невозможно.

— Но надо найти сбалансированный вариант, с которым будет согласно все общество, — добавил Герус.

Нардеп напомнил, что ракетные удары нанесли огромный ущерб энергосистеме, запас прочности серьезно снизился, ущерб оценивается в миллиарды долларов.

— По самым консервативным оценкам, только для подготовки к следующей зиме нужно более $1 млрд на срочное восстановление энергосистемы.

Именно вокруг этого и ведутся дискуссии: где взять деньги, чтобы заменить трансформаторы, отремонтировать подстанции, установить дополнительную защиту, иметь резервное оборудование, если вдруг зимой снова будут массированные ракетные атаки, — подчеркнул он.

Прежде всего диалог ведется с международными партнерами, и Украина получает определенную помощь, но, как отметил Герус, ее недостаточно, нужны дополнительные ресурсы.

— Поэтому ведутся дискуссии, где можно этот ресурс получить, поскольку критически важно, чтобы у украинцев были свет и тепло следующей зимой. Вероятность новых ракетных ударов осенью я лично оцениваю как достаточно высокую, — подытожил нардеп.

На днях министр энергетики Герман Галущенко заявил, что на сегодняшний день еще нет единого мнения относительно необходимости установления новых тарифов на электроэнергию для населения с мая этого года — вопрос обсуждается.

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