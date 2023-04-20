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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Заможні люди можуть платити більше: Герус про тарифи на електрику

електроенергія
Фото: Факти ICTV

Енергосистему України необхідно добре підготувати до наступної зими, зокрема до ймовірних нових масованих ракетних ударів восени, а на це потрібні мільярди доларів. Варіант з підвищенням тарифів на електроенергію – це вже крайній захід, проте він також обговорюється.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Андрій Герус.

– На мою думку, для багатших людей, у яких є великі будинки, басейни з електропідігрівом, точно можна підвищувати тарифи. Заможні люди можуть платити більше, – вважає політик.

За його словами, чинний тариф для населення дуже дешевий, проте підняти його дуже різко, наприклад, до рівня бізнесу – 5,50 грн/кВт-год – також неможливо.

– Але треба знайти збалансований варіант, з яким буде згодне все суспільство, – додав Герус.

Нардеп нагадав, що ракетні удари завдали величезної шкоди енергосистемі, запас міцності серйозно знизився, збитки оцінюються у мільярди доларів.

– За найконсервативнішими оцінками, тільки для підготовки до наступної зими потрібно більше $1 млрд на термінове відновлення енергосистеми.

Саме навколо цього й ведуться дискусії: де взяти гроші, щоб замінити трансформатори, поремонтувати підстанції, встановити додатковий захист, мати резервне обладнання, якщо раптом взимку знову будуть масовані ракетні атаки, – наголосив він.

Передусім діалог ведеться з міжнародними партнерами, і Україна отримує певну допомогу, але, як зазначив Герус, її недостатньо, потрібні додаткові ресурси.

– Тому ведуться дискусії, де можна цей ресурс отримати, оскільки критично важливо, щоб в українців було світло і тепло наступної зими. Ймовірність нових ракетних ударів восени я особисто оцінюю як досить високу, – підсумував нардеп.

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Андрій Герус, електроенергія, Комунальні тарифи, Тарифи
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