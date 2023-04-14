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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

На Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2

Землетрус
Фото: Depositphotos

В пятницу, 14 апреля, на Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:54:50 (по киевскому времени).

Эпицентр землетрясения находился в 11 км к востоку от города Иршава (Закарпатская область), на глубине 4 км.

Карта України

Карта: Главный центр специального контроля

Согласно классификации землетрясений, это относится к едва ощутимым. Это означает, что колебания ощущают только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах зданий.

В последний раз землетрясение из этого района магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) было зарегистрировано 5 апреля этого года.

В феврале землетрясение магнитудой до 3 баллов произошло на территории временно оккупированного Крыма. Эпицентр толчков был зафиксирован между Ялтой и Алуштой.

По мнению сейсмолога Александра Кендзеры, в Украине возможны сильные землетрясения. Речь идет, в частности, о Киеве и Крымском полуострове. Он объяснил, что Украина принадлежит к тому же сейсмоактивному поясу, где возникли землетрясения в Турции.

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Источник: Главный центр специального контроля

Закарпатская область область, Землетрясение, Землетрясение в Украине
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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