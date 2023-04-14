В пятницу, 14 апреля, на Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:54:50 (по киевскому времени).

Эпицентр землетрясения находился в 11 км к востоку от города Иршава (Закарпатская область), на глубине 4 км.

Согласно классификации землетрясений, это относится к едва ощутимым. Это означает, что колебания ощущают только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах зданий.

В последний раз землетрясение из этого района магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) было зарегистрировано 5 апреля этого года.

В феврале землетрясение магнитудой до 3 баллов произошло на территории временно оккупированного Крыма. Эпицентр толчков был зафиксирован между Ялтой и Алуштой.

По мнению сейсмолога Александра Кендзеры, в Украине возможны сильные землетрясения. Речь идет, в частности, о Киеве и Крымском полуострове. Он объяснил, что Украина принадлежит к тому же сейсмоактивному поясу, где возникли землетрясения в Турции.

Источник: Главный центр специального контроля

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