Поблизу міста Яремче стався землетрус: що відомо
У четвер, 27 квітня, поблизу міста Яремче (Івано-Франківська область) стався землетрус магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).
Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.
Підземні поштовхи були зафіксовані о 13:34 (за київським часом).
Епіцентр землетрусу перебував за 7 км на захід від міста Яремче, на глибині 3 км.
Згідно з класифікацією землетрусів, він належить до “ледь відчутних”. Тобто коливання відчувають лише окремі люди, які перебувають усередині приміщень у спокійному стані, особливо на верхніх поверхах будівель.
Схожий за силою землетрус у цьому ж районі (магнітудою 2,5) фахівці реєстрували 12 квітня.
А 14 квітня підземні поштовхи зафіксували на Закарпатті, за 11 км на схід від міста Іршава. Магнітуда землетрусу тоді становила 3,2 за шкалою Ріхтера.
Що робити під час землетрусу в будинку, квартирі чи на вулиці – читайте в матеріалі.
Джерело: Головний центр спеціального контролю