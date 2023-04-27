У четвер, 27 квітня, поблизу міста Яремче (Івано-Франківська область) стався землетрус магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 13:34 (за київським часом).

Епіцентр землетрусу перебував за 7 км на захід від міста Яремче, на глибині 3 км.

Згідно з класифікацією землетрусів, він належить до “ледь відчутних”. Тобто коливання відчувають лише окремі люди, які перебувають усередині приміщень у спокійному стані, особливо на верхніх поверхах будівель.

Схожий за силою землетрус у цьому ж районі (магнітудою 2,5) фахівці реєстрували 12 квітня.

А 14 квітня підземні поштовхи зафіксували на Закарпатті, за 11 км на схід від міста Іршава. Магнітуда землетрусу тоді становила 3,2 за шкалою Ріхтера.

Що робити під час землетрусу в будинку, квартирі чи на вулиці – читайте в матеріалі.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

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