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Факты / Україна / Общество

Что делать при землетрясении в доме, квартире, на улице

Анна Голишевская, Редактор сайта
Землетрус
Фото: Unsplash

6 февраля на юге Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. По последним данным, более 4 тыс. человек погибли. Число жертв стремительно растет с каждым часом, спасатели продолжают разбирать завалы.

Как поступать и что делать во время землетрясения – читайте в материале.

Землетрясением называют подземные толчки и колебания земной поверхности. Они возникают из-за внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли, которые передаются на большие расстояния, и выглядят как упругие колебания.

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Что делать во время землетрясения: первые действия

Если произошло землетрясение, необходимо действовать максимально быстро и аккуратно. В такой ситуации необходимо соблюдать важные правила, которые спасут вам жизнь. К примеру:

  • в первую очередь сохраняйте покой и избегайте паники;
  • как только появится ощущение колебания земли или здания, нужно держаться как можно дальше от падающих предметов и обломков;
  • если вы находитесь на первых этажах квартиры, вам нужно немедленно выбежать на улицу в наиболее открытое место;
  • сбегайте из угловых комнат, если вы остались выше второго этажа;
  • в первую очередь станьте в проеме внутренних дверей или в углу комнаты, подальше от окон и тяжелых предметов;
  • не бегите к лестнице или лифту, если вы оказались в высотном здании выше пятого этажа. На выходе из дома будет очень много людей, а лифты могут не работать;
  • выбегайте из дома быстро, но остерегайтесь обломков, электрических проводов и других источников опасности;
  • отойдите от высоких сооружений, путепроводов, мостов и линий электропередач.

Что делать во время землетрясения в машине

Если вы ехали в автомобиле, вам в первую очередь нужно остановиться, выдохнуть и действовать дальше. Откройте дверь и останьтесь в машине до тех пор, пока колебания не прекратятся. Проверьте, нет ли у вас пострадавших. Если они есть, позвоните спасателям, чтобы они оказали первую помощь.

Кроме этого, соблюдайте следующие правила:

  • не останавливайтесь под мостами, путепроводами, линиями электропередач;
  • при парковке машины не загораживайте дорогу другим транспортным средствам;
  • езжайте и останавливайте автомобиль подальше от балконов и деревьев;
  • по возможности, не пользуйтесь автомобилем, а передвигайтесь пешком.

Что делать после землетрясения

  • Успокойтесь и успокойте детей, истощившихся нервно людей, оцените произошедшее;
  • если есть возможность, помогите пострадавшим, вызовите медицинскую помощь;
  • посмотрите, не получило ли ваше жилье повреждений;
  • возле дома нужно пересматривать все очень аккуратно, ведь может произойти внезапное обрушение, а также угрожать опасность от утечки газа, линий электросетей, разбитого стекла;
  • проверьте внешним осмотром состояние сетей электро-, газо- и водоснабжения;
  • кипятите перед употреблением питьевую воду, так как она может быть загрязнена;
  • проверьте, нет ли угрозы пожара;
  • не пользуйтесь открытым огнем, освещением, нагревательными приборами, газовыми плитами и не включайте их до тех пор, пока не будет уверенности, что нет утечки газа;
  • не пользуйтесь телефоном, если вам не угрожает серьезная опасность;
  • не торопитесь с осмотром города, не посещайте зоны разрушений, если там не нужна помощь;
  • избегайте морского побережья, где может возникнуть опасность от морских волн;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • найдите адреса организаций, отвечающих за оказание помощи пострадавшему населению.

Что делать во время землетрясения дома

  • Всегда сохраняйте спокойствие, ободряйте собравшихся;
  • укройтесь под большими столами, вблизи главных стен или колонн, потому что главная опасность исходит от падения внутренних стен, потолков, люстр;
  • держитесь как можно дальше от окон, электроприборов;
  • сразу же потушите, если поднялся огонь;
  • оденьте детей и отведите в безопасное место их и пожилых людей;
  • использовать телефон нужно очень редко, только тогда, когда нужно позвать на помощь, передать сообщения пожарным, спасателям, скорым;
  • слушайте новости по радио;
  • откройте дверь для обеспечения выхода;
  • никогда не выходите на балконы;
  • не пользуйтесь лифтом, спичками, зажигалкой;
  • когда истечет первая волна толчков, оставьте дом, но прежде чем сделать это, закройте все краны, отключите газ и электроэнергию;
  • вынесите предметы первой необходимости и документы;
  • выходите из жилья спиной к стене, особенно, если придется спускаться по лестнице;
  • закройте дверь дома;
  • собрав всех членов семьи, а также живущих поблизости, идите в ближайший центр сбора людей, желательно пешком, а не на транспортном средстве;
  • избегайте узких и захламленных улиц.

Что делать во время землетрясения по дороге в безопасные места

  • Направляйтесь к местности, подальше от домов, многоэтажек, электросетей и других объектов;
  • внимательно следите за стенами, которые могут упасть, держитесь подальше от башен, колокольней, водохранилищ;
  • при невозможности найдите укрытие под портиком входа в подъезд;
  • смотрите под ноги, минуйте провода под напряжением, стекло, сломанные доски;
  • не подходите близко к месту пожара;
  • не прячьтесь вблизи плотин, речных долин, на морских пляжах и берегах озер;
  • найдите для себя питьевую воду.

В общественном месте отходите от толпы, подвергшейся панике (в этом случае старайтесь выбрать безопасный выход, еще не замеченный людьми). Не падайте, потому что могут растоптать, и вы не сможете подняться. Скрестите руки на животе.

Что делать при землетрясении в школе и учебных заведениях

  • Соблюдайте заранее разработанный соответствующими органами ситуационный план;
  • помогайте другим, если они в этом нуждаются;
  • прячьтесь под партами;
  • каждый учащийся должен отвечать за свои вещи;
  • учитель должен пересмотреть список всех детей, есть ли все в классе, и передать их родителям или в специальные центры сбора.

Землетрясение: что делать в поезде или в метро

  • Если едете ночью, света не будет, поэтому нужно будет действовать без него (возможно, отключится электроэнергия из-за сильных толчков);
  • не паникуйте;
  • в метро подземные станции в случае землетрясения являются безопасным местом (металлоконструкции позволяют им хорошо противостоять толчкам).

Что делать, если находитесь под обломками:

  • Дышите глубоко, не падайте духом (вам нужно выжить);
  • ищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подавать световые или звуковые сигналы (например, любым предметом наносить удары по трубам или стенам, в результате чего благодаря образующемуся звуку привлечь внимание);
  • в случае недостатка воздуха, не зажигайте сжигающие кислород свечи;
  • в случае, когда единственным путём выхода является узкий лаз, необходимо продвигаться сквозь него. Для этого нужно, расслабив мышцы, постепенно продвигаться, прижав локти к бокам и двигаясь ногами вперед.

Что делать при землетрясении в многоэтажном доме

В многоэтажном доме можно открыть дверь на лестницу и стать в проеме. Если есть опасность падения кусков штукатурки, светильников, оконных стекол – прячьтесь под стол. Детям можно залезть под столы, отвлечься от окон. В любом здании держитесь подальше от окон, поближе к внутренним капитальным стенам здания.

В многоэтажных домах будьте готовы к тому, что могут заработать сигналы пожарной тревоги. Не выходите на балкон, не зажигайте огонь.

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