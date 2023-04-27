Пузаті манекени та “почесний постачальник Кремля”: що вже виявила комісія у лаврі

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики продовжує огляд приміщень Києво-Печерської лаври, яка перебувала у тривалій оренді в УПЦ МП.

Нещодавно у Національному заповіднику оглянули Братський корпус на Ближніх печерах (корпус №44), який за час оренди УПЦ МП перетворився на “церковну лавку”.

Там було виявлено докази того, що орендатори імпортували продукцію з Росії, зокрема етикетки з написом “почетный поставщик Кремля” (почесний постачальник Кремля).

Комісія не виявила якихось вжитих протипожежних заходів з боку орендаторів, натомість встановила у приміщеннях нагромадження меблів, різноманітних пакувальних матеріалів, церковного начиння, свічок, календарів, одягу та взуття тощо.

Знахідки, виявлені комісією, подекуди можуть вражати. Приміром, серед кравецького обладнання виявили манекени з животами.

Крім того було встановлено, що двері XVIII століття використовувалися для кидання ножів у приміщенні охорони, яким користувалася УПЦ МП.

Після того, як комісія обстежила Братський корпус лаври на Ближніх печерах, його опечатали.

Раніше комісія Мінкульту оглянула три пам’ятки, а саме галерею до Ближніх печер, дзвіницю на Ближніх печерах, вхід до галереї Ближніх печер. Експерти зафіксували численні порушення, які були задокументовані, зокрема фотодоказами.

Роботі комісії намагалися перешкодити представники УПЦ МП та невідомі люди. Пізніше Господарський суд Києва ухвалою заборонив перешкоджати роботі комісії МКІП з прийняття-передання державного майна Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

Джерело : Мінкульт

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