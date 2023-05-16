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В энергосистеме значительно снизился доступный объем мощности, Укрэнерго призывает снизить потребление

електроенергія
Фото: Unsplash

Из-за остановленных на ремонт энергоблоков электростанций, которые подверглись массированным ударам россиян в течение осени-весны, в системе значительно снизился доступный объем мощности и резервов.

Об этом сообщает Укрэнерго.

— Также продолжается сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию, поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством, — говорится в сообщении.

В компании также призвали помочь энергосистеме стабильно работать, уменьшив свое потребление в вечерние часы — с 19:00 до 22:00.

Указано, что ночная массированная ракетная и дроновая атака россиян по Украине не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре.

Сейчас импорт электроэнергии не происходит. Экспорт продолжается в Польшу и Молдову только в те часы суток, когда в энергосистеме есть избыток мощности и украинские потребители обеспечены энергопитанием.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в жаркий летний период наступает второй пик потребления электроэнергии. В то же время риск массовых или постоянных отключений света — минимальный.

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Источник: Укрэнерго

электроэнергия, Укренерго
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