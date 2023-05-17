Чи плануються відключення світла: у ДТЕК заспокоїли споживачів
Енергетики стабілізують ситуацію в енергосистемі за рахунок збільшення генерації на ТЕС, а також інтенсифікації імпорту в пікові години споживання, тому наразі жодних відключень споживачів не планується.
У цьому запевнив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.
– Наша країна входить в режим динамічних експортно-імпортних перетоків з країнами ЄС. Це звичайна практика для Європейського континенту, коли вночі або навіть в окремі години упродовж доби країна експортує надлишкову електроенергію, а вдень імпортує, – пояснив він.
За його словами, успішна інтеграція в ENTSO-E додала енергосистемі України гнучкості, що дозволяє в профіцитні години зберігати експорт електроенергії та збільшувати імпорт в години пікового споживання.
– Це дозволить уникнути обмежень на період ремонтних кампаній на об’єктах генерації, – додав Сахарук.
Він нагадав, що зараз проводяться планові ремонти частини атомних блоків, а на ТЕЦ і ТЕС триває активна підготовка до наступного опалювального сезону.
Напередодні в Укренерго закликали споживачів обмежити споживання електроенергії у вечірні години, оскільки через ремонт енергоблоків у системі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів.
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