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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чи плануються відключення світла: у ДТЕК заспокоїли споживачів

електроенергія
Фото: Факти ICTV

Енергетики стабілізують ситуацію в енергосистемі за рахунок збільшення генерації на ТЕС, а також інтенсифікації імпорту в пікові години споживання, тому наразі жодних відключень споживачів не планується.

У цьому запевнив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

– Наша країна входить в режим динамічних експортно-імпортних перетоків з країнами ЄС. Це звичайна практика для Європейського континенту, коли вночі або навіть в окремі години упродовж доби країна експортує надлишкову електроенергію, а вдень імпортує, – пояснив він.

За його словами, успішна інтеграція в ENTSO-E додала енергосистемі України гнучкості, що дозволяє в профіцитні години зберігати експорт електроенергії та збільшувати імпорт в години пікового споживання.

– Це дозволить уникнути обмежень на період ремонтних кампаній на об’єктах генерації, – додав Сахарук.

Він нагадав, що зараз проводяться планові ремонти частини атомних блоків, а на ТЕЦ і ТЕС триває активна підготовка до наступного опалювального сезону.

Напередодні в Укренерго закликали споживачів обмежити споживання електроенергії у вечірні години, оскільки через ремонт енергоблоків у системі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів.

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Відключення електроенергії, відключення світла, ДТЕК, електроенергія, Енергетика
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