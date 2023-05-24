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Номер и серия ID-паспорта: где искать данные в документе

Паспорт України

Серию и номер паспорта гражданина Украины найти легко. На паспортах старого образца (в виде книжки) они перфорированы на всех страницах на правой части обложки сверху.

Серия и номер паспорта обозначаются двумя буквами и шестью цифрами. Но в украинцев возникает вопрос, где же искать серию и номер на паспорте в виде ID-карты.

Факты ICTV узнавали, где на ID-карте искать серию и номер паспорта гражданина Украины.

Где номер ID-паспорта

Документ с тыльной стороны содержит название, фотографию, фамилию и имя владельца на украинском и латинскую транслитерацию, отчество, пол, гражданство, дата рождения, запись № (уникальный номер записи в реестре, УНЗР), действительный до (+10Y от даты выдачи), документ № (номер паспорта, 9 цифр) и подпись владельца.

Соответственно номер своего паспорта вы найдете на тыльной стороне документа с правой стороны снизу. Над номер будет надпись Документ №.

ID-паспорт

А если вам понадобится уникальный номер записи в реестре (УНЗР), то вы также найдете его на тыльной стороне документа с правой стороны снизу (над номером паспорта).

УНЗР — это цифровой, неизменяемый идентификатор человека, который помогает быстро и достоверно установить личность.

ID-паспорт

УНЗР состоит из последовательности восьми и пяти цифр, которые разделена символом “-“.  Первые восемь цифр — это дата рождения человека в формате — год рождения, месяц и дата.

Далее следует четырехзначный код от 0001 до 9999. Последняя цифра контрольная и уникальная. Для ее вычисления используется метод расчета контрольных цифр в машиночитаемой зоне паспортов по специальной формуле.

УНЗР присваивается при оформлении одного из биометрических документов, будь то ID-карта или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Уникальный номер записи в реестре является неизменным на протяжении всей жизни (не меняется в случае изменения фамилии, имени или каких-либо других сведений).

Где искать серию ID-паспорта

Украинские паспорта в виде ID-карты серии не имеют, поэтому искать ее не нужно!

Напоминаем, ID-паспорт оформляется лицами, не достигшими 18-летнего возраста — на 4 года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста — на каждые 10 лет.

Вы можете заказать паспорт гражданина Украины в форме ID-карты в подразделениях ГМС, в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или Паспортном сервисе ГП Документ.

Мы также писали о том, как оформить ID-паспорт в Украине — куда обращаться, какие документы собрать и сколько это будет стоить.

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ID-паспорт, паспорт України
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