Крок 2023: что нужно знать о регистрации, расписании и результатах экзамена

Во время обучения будущие врачи должны обязательно сдавать Крок — экзамен по общенаучным дисциплинам.

Экзамен включает в себя один, два или три отдельных тестовых экзамена в зависимости от квалификационного уровня образования. Содержание экзаменов утверждается ежегодно Министерством здравоохранения Украины.

Факты ICTV узнавали, что такое Крок, какие существуют виды теста, как зарегистрироваться на экзамен и расписание экзаменов в 2023 году.

Крок: что это такое и виды

Крок — это объективное внешнее независимое оценивание профессиональной компетентности. Проходит экзамен одновременно по всей стране в форме тестирования и проводится Центром тестирования при Минздраве Украины.

Студенты, обучающиеся на специальностях Медицина, Стоматология, Фармация, Медсестринство, Лабораторная диагностика и т.д. должны обязательно сдавать данный экзамен.

Крок бывает нескольких видов:

Будущие специалисты уровня специалист и магистр (врачи, врачи-стоматологи, фармацевты, врачи-психологи и т.д.) последовательно сдают три экзамена – Крок 1 (на 3 или 4 курсе), Крок 2 (сдают на выпускном курсе) и Крок 3 (сдают во время обучения в интернатуре).

Будущие специалисты уровня младший специалист сдают один экзамен — Крок М. Этот тест считается составляющей государственной аттестации соискателей и проходит на выпускном курсе.

Будущие специалисты уровня бакалавр последовательно сдают два экзамена — Крок М и Крок Б (они тоже проходят на выпускном курсе).

Также на официальном сайте Центра оценивания при Минздраве пишут о порядке проведения экзамена:

экзамен Крок 1 сдают на третьем году обучения соискатели специальностей Стоматология, Медицина, Медицинская психология, Фармация, Промышленная фармация, Педиатрия;

экзамен Крок 2 сдают на пятом году обучения соискатели специальностей Стоматология, Фармация, Промышленная фармация и на шестом году обучения для студентов специальностей Медицина, Медицинская психология, Педиатрия.

Экзамен проводится в письменной (бланковой) тестовой форме. В экзамене используются задания множественного выбора с одним правильным ответом. Количество вопросов — 150.

Продолжительность Крока — 2 часа 30 минут для граждан Украины и 3 часа – для граждан иностранных государств.

Регистрация на Крок 2023

Регистрацию на экзамен осуществляет Центр тестирования на основании сформированного учреждением высшего образования заказа в единой государственной электронной базе.

Регистрация студентов на сдачу Крока начинается не ранее чем за четыре месяца и заканчивается не позднее чем за четыре недели до начала проведения экзамена.

— Обратите внимание, что всю ответственность за достоверность данных о соискателях образования, содержащихся в заказе для его регистрации на сдачу Крока, и за формирование такого заказа в установленные сроки несет вуз.

График регистрации студентов для сдачи ЕГКЭ в 2023 году вы можете просмотреть по ссылке.

График экзаменов 2023

График проведения единого государственного квалификационного экзамена, компонентом которого является Крок, можно посмотреть по ссылке.

Результаты Крок 2023

За каждый правильный ответ студент получает 1 балл и, соответственно, за неправильный — 0 баллов. Общее количество полученных баллов конвертируется в процент правильных ответов.

Тестовое задание считается выполненным правильно, если соискатель выбрал и обозначил в бланке ответов единственный правильный вариант.

Крок будет считаться выполненным неправильно, если:

отмечен неправильный вариант ответа;

отмечены два или более варианта ответа, даже если среди них есть правильный;

не отмечен ни один вариант.

Результаты тестирования представлены как сдал/не сдал. В 2023 году Минздрав утвердил величину критерия для Крока 1 и 2 – 64% правильных ответов.

Чтобы сдать Крок 3 в 2023 году, интерну необходимо набрать 74% правильных ответов, а для успешной сдачи Крока М и Крока Б студент должен набрать 58% правильных ответов.

— Официальное обнародование результатов Крока осуществляется Центром тестирования в течение 14 дней путем электронного информирования вуза по официальному адресу. Результаты экзамена не публикуются на официальном сайте Центра тестирования.

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