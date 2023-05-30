Крок 2023: що потрібно знати про реєстрацію, розклад та результати іспиту

Під час навчання майбутні лікарі повинні обовʼязково складати Крок – екзамен із загальнонаукових дисциплін.

Іспит передбачає один, два або три окремі тестові екзамени залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня. Зміст іспитів щорічно затверджує Міністерство охорони здоров’я України.

Факти ICTV дізнавалися, що таке Крок, які існують види тесту, як зареєструватися на екзамен та розклад іспитів у 2023 році.

Крок: що це та види

Крок – це об’єктивне зовнішнє незалежне оцінювання професійної компетентності. Проходить екзамен одночасно по всій країні у формі тестування та проводиться Центром тестування при МОЗ України.

Студенти, які навчаються на спеціальностях Медицина, Стоматологія, Фармація, Медсестринство, Лабораторна діагностика тощо повинні обовʼязково складати цей іспит. Крок буває кількох видів:

Майбутні фахівці рівня спеціаліст та магістр (лікарі, лікарі-стоматологи, фармацевти, лікарі-психологи тощо) послідовно складають три екзамени – Крок 1 (його складають на 3 чи 4 курсі), Крок 2 (складають на випускному курсі) та Крок 3 (складають під час навчання в інтернатурі).

Майбутні фахівці рівня молодший спеціаліст складають один екзамен – Крок М. Цей тест вважається складовою державної атестації здобувачів та проводиться на випускному курсі.

Майбутні фахівці рівня бакалавр послідовно складають два екзамени – Крок М та Крок Б (його теж складають на випускному курсі).

Також на офіційному сайті Центру оцінювання при МОЗ інформують про порядок проведення іспиту:

іспит Крок 1 – на третьому році навчання здобувачів спеціальностей Стоматологія, Медицина, Медична психологія, Фармація, Промислова фармація, Педіатрія;

іспит Крок 2 – на п’ятому році навчання для здобувачів спеціальностей Стоматологія, Фармація, Промислова фармація та на шостому році навчання для здобувачів спеціальностей Медицина, Медична психологія, Педіатрія.

Іспит проводиться у письмовій (бланковій) тестовій формі. В екзамені використовуються завдання множинного вибору з однією правильною відповіддю. Кількість тестових питань – 150.

Тривалість Кроку – 2 год 30 хв для громадян України та 3 год – для громадян іноземних держав.

Реєстрація на Крок 2023

Реєстрацію на екзамен здійснює Центр тестування на підставі сформованого закладом вищої освіти замовлення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Реєстрація здобувачів освіти на складання Кроку починається не раніше ніж за чотири місяці та закінчується не пізніше ніж за чотири тижні до початку проведення іспиту.

– Зверніть увагу, що всю відповідальність за достовірність даних про здобувачів освіти, що містяться у замовленні для його реєстрації на складання Кроку, та за формування такого замовлення у встановлені терміни несе ЗВО.

Графік реєстрації здобувачів для складання ЄДКІ у 2023 році ви можете переглянути за посиланням.

Графік іспитів 2023

Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, компонентом якого є Крок, можна переглянути за посиланням.

Результати Кроку 2023

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал, відповідно, за неправильну – 0 балів. Загальна кількість отриманих балів конвертується у відсоток правильних відповідей.

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей єдиний правильний варіант.

Крок буде вважатися виконаним неправильно, якщо:

позначено неправильний варіант відповіді;

позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;

не позначено жодного варіанта.

Результати тестування подаються як склав/не склав. У 2023 році МОЗ було затверджено величину критерію склав для Кроку 1 та 2 – 64% правильних відповідей.

Щоб скласти Крок 3 у 2023 році, інтерну необхідно набрати 74% правильних відповідей, а для успішного складання Кроку М та Кроку Б студент має набрати 58% правильних відповідей.

– Офіційне оприлюднення результатів Кроків здійснює Центр тестування впродовж 14 днів шляхом електронного інформування ЗВО за офіційною адресою. Результати іспиту не публікуються на офіційному сайті Центру тестування.

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