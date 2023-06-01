Кличко просит киевлян присоединиться к проверке укрытий
Все неравнодушные киевляне могут присоединиться к проверкам доступа к укрытиям, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Он напомнил, что полтора месяца назад Департамент муниципальной безопасности КГГА подписал меморандум о сотрудничестве с группой общественного мониторинга Озон, которая собирает и предоставляет адреса укрытий, на которые жалуются жители.
— Уже провели ряд совместных инспекций. Город призывает участвовать в этой инициативе всех неравнодушных киевлян в качестве общественных уполномоченных по таким проверкам. Обращайтесь на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности security@kyivcity.gov.ua, — подчеркнул Кличко.
Во время ракетной атаки на Киев ночью 1 июня погибли ребенок и две женщины, поскольку они не смогли попасть в укрытие поликлиники в Денснянском районе — его двери были закрыты.
Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что за гибель людей должны отвечать чиновники на всех уровнях власти, и поручил провести проверку убежищ.
По его словам, задача по подготовке, обустройству и проверке работы укрытий ставилась неоднократно. Почему она не была выполнена в этом случае — выяснят СБУ, прокуратура и полиция.
Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.Юлия Захарченко