Кличко просит киевлян присоединиться к проверке укрытий

Все неравнодушные киевляне могут присоединиться к проверкам доступа к укрытиям, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что полтора месяца назад Департамент муниципальной безопасности КГГА подписал меморандум о сотрудничестве с группой общественного мониторинга Озон, которая собирает и предоставляет адреса укрытий, на которые жалуются жители.

— Уже провели ряд совместных инспекций. Город призывает участвовать в этой инициативе всех неравнодушных киевлян в качестве общественных уполномоченных по таким проверкам. Обращайтесь на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности security@kyivcity.gov.ua, — подчеркнул Кличко.

Во время ракетной атаки на Киев ночью 1 июня погибли ребенок и две женщины, поскольку они не смогли попасть в укрытие поликлиники в Денснянском районе — его двери были закрыты.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что за гибель людей должны отвечать чиновники на всех уровнях власти, и поручил провести проверку убежищ.

По его словам, задача по подготовке, обустройству и проверке работы укрытий ставилась неоднократно. Почему она не была выполнена в этом случае — выяснят СБУ, прокуратура и полиция.

Источник : КГГА

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