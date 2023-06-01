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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Кличко просить киян долучитися до перевірки укриттів

Кличко просить киян долучитися до перевірки укриттів
Фото: Факти ICTV

Усі небайдужі кияни можуть долучитися до перевірок доступу до укриттів, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що півтора місяця тому Департамент муніципальної безпеки КМДА підписав меморандум про співпрацю із групою громадського моніторингу Озон, яка збирає і надає адреси укриттів, на які скаржаться мешканці.

– Вже провели низку спільних інспекцій. Місто закликає долучатися до цієї ініціативи всіх небайдужих киян в якості громадських уповноважених із таких перевірок. Звертайтеся на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки security@kyivcity.gov.ua, – наголосив Кличко.

Під час ракетної атаки на Київ уночі 1 червня загинули дитина та дві жінки, оскільки вони не змогли потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі – його двері були зачинені.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що за загибель людей мають відповідати чиновники на всіх рівнях влади, і доручив провести перевірку сховищ.

За його словами, завдання щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилося неодноразово. Чому воно не було виконане у цьому випадку – з’ясують СБУ, прокуратура та поліція.

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Джерело: КМДА
бомбосховище, Війна в Україні, Віталій Кличко, Київ, Ракетні удари Росії
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Юлія Захарченко
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Кличко просить киян долучитися до перевірки укриттів
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Кличко просить киян долучитися до перевірки укриттів
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