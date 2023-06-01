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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На Закарпатті заборонили діяльність УПЦ МП

церква УПЦ МП на Закарпатті
Фото: Факти ICTV

На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, які співпрацюють з Російською Федерацією.

Відповідне рішення Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області підтримали депутати обласної ради.

— У рішенні, зокрема вказано: Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором Російською Федерацією, – йдеться у повідомленні облради у Facebook.

До заборони у рішенні депутати додали рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

У травні діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв’язок із Росією, заборонили на території Чернівецької області.

У квітні рішення про заборону діяльності УПЦ МП ухвалили в Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Закарпаття, Релігія, УПЦ МП
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