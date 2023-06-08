В Киеве планируют забирать у владельцев укрытия, в которые не пускают людей во время тревоги

В Киеве хотят забирать у владельцев частные помещения, выполняющие роль укрытий, если туда не пускают людей во время воздушной тревоги.

Такое решение анонсировал мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, 8 июня Киевский городской совет планирует принять комплексный проект решения по укрытиям.

– В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты, — подчеркнул Кличко.

Киевсовет также обратится к Верховной Раде и правительству относительно введения на законодательном уровне уголовной ответственности за недопуск людей в укрытия.

Кроме того, будет заслушана информация о проверке бомбоубежищ на территории столицы, которая происходит в эти дни.

– Трагедия 1 июня обнажила проблему доступа ко многим укрытиям и их техническому состоянию, — признал Кличко.

Он добавил, что в течение 2022-2023 годов в Киеве состоялось более 9 тыс. проверок укрытий, в том числе по адресам, по которым поступали жалобы от киевлян.

По результатам проверок районные администрации получали поручения об устранении недостатков. Кроме того, на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям, рабочих совещаниях руководителям районов Киева давались поручения о контроле за состоянием укрытий коммунальной, государственной и частной форм собственности.

Кличко уточнил, что главы РГА отчитывались о выполнении поручений и подавали заявки на финансирование ремонта укрытий. На эти цели Киевсовет выделил более 1,2 млрд грн.

Кличко настаивает, что только в этом году было выделено на ремонтные работы в укрытиях более 900 млн грн. Из них РГА освоили на ремонт чуть больше 10%.

Что известно о ревизии укрытий

В ночь на 1 июня войска РФ атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами. После сбивания украинской ПВО обломки этих ракет упали в некоторых районах столицы, в том числе возле поликлиники в Деснянском районе.

В результате погибли девятилетняя девочка, ее мама и еще одна женщина. Люди на момент падения обломков пытались попасть в закрытое укрытие поликлиники.

После этой трагедии в столице и по всей Украине решили провести проверки укрытий.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который отвечает за этот процесс в Киеве, на утро 8 июня проверено 3821 объект (82% от общего фонда укрытий города).

Камышин отметил, что к менее чем половине из них есть свободный доступ. И еще меньше находятся в состоянии, пригодном для приема граждан.

По данным КГГА, в настоящее время проверено более 3,8 тыс. укрытий из имеющихся 4,6 тыс. В госадминистрации настаивают, что пригодны почти 2,6 тыс., еще 683 – “могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства”, а 554 – не соответствуют нормам.

По каждому адресу формируется вывод о состоянии и пригодности помещения.

Источник : КГГА

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