Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ Украины — спикер генсека ООН
Мы полезны в Украине как командиры: мать азовца Калины о просьбе сына к власти
Кристина Гавриш, Журналист Факты ICTV

С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Ревизия киевскими укрытиями продолжается уже несколько дней после того, как 1 июня в одном из районов столицы погибли две женщины и ребенок у закрытого хранилища. Обследуют укрытие ГСЧС, полиция и даже городской голова.

Большинство бомбоубежищ завалено мусором и лохмотьями, находиться там действительно невозможно, потому что отвратительно пахнет. В одном из районов Киева работники ГСЧС находят аварийный выход, однако он замурован. Но вообще говорят, укрытие годится для того, чтобы переждать опасность, если его хотя бы отчистить.

2 дня по укрытиям столицы ходит и мэр Киева Виталий Кличко. Вместе с ним Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Его президент назначил ответственным за ревизию укрытий в Киеве.
Городской голова утверждает, что за последние два года на укрытие Киев выделил миллиард 200 тысяч гривен. Их разделили между районными администрациями, поэтому именно с них прежде всего спросят.

Ответственность за укрытие несет и непосредственно балансодержатель. Фирма, повесившая замок на двери до укрытия или ОСМД, которое держит его в захламленном состоянии. Сейчас им только штраф в 1,5 тысячи гривен, но Верховная Рада рассматривает ужесточение ответственности, вплоть до уголовной. На проверку всех укрытий есть еще неделя. Чиновники Киева просят людей помогать: фотографировать закрытые или непригодные хранилища и отправлять через приложение Киев цифровое. После обнародования окончательных результатов виновных обещают наказать и, наконец, на 10-й год войны навести порядок с укрытиями.

Київ, укриття, Факты ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги
MIM-104 Patriot
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь