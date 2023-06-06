С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Ревизия киевскими укрытиями продолжается уже несколько дней после того, как 1 июня в одном из районов столицы погибли две женщины и ребенок у закрытого хранилища. Обследуют укрытие ГСЧС, полиция и даже городской голова.

Большинство бомбоубежищ завалено мусором и лохмотьями, находиться там действительно невозможно, потому что отвратительно пахнет. В одном из районов Киева работники ГСЧС находят аварийный выход, однако он замурован. Но вообще говорят, укрытие годится для того, чтобы переждать опасность, если его хотя бы отчистить.

2 дня по укрытиям столицы ходит и мэр Киева Виталий Кличко. Вместе с ним Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Его президент назначил ответственным за ревизию укрытий в Киеве.

Городской голова утверждает, что за последние два года на укрытие Киев выделил миллиард 200 тысяч гривен. Их разделили между районными администрациями, поэтому именно с них прежде всего спросят.

Ответственность за укрытие несет и непосредственно балансодержатель. Фирма, повесившая замок на двери до укрытия или ОСМД, которое держит его в захламленном состоянии. Сейчас им только штраф в 1,5 тысячи гривен, но Верховная Рада рассматривает ужесточение ответственности, вплоть до уголовной. На проверку всех укрытий есть еще неделя. Чиновники Киева просят людей помогать: фотографировать закрытые или непригодные хранилища и отправлять через приложение Киев цифровое. После обнародования окончательных результатов виновных обещают наказать и, наконец, на 10-й год войны навести порядок с укрытиями.

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