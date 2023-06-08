У Києві планують забирати у власників укриття, в які не впускають людей під час тривоги

У Києві хочуть забирати у власників приватні приміщення, які виконують роль укриттів, якщо туди не впускають людей під час повітряної тривоги.

Таке рішення анонсував мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, 8 червня Київська міська рада планує ухвалити комплексний проєкт рішення щодо укриттів.

– Зокрема, попередити власників приватних приміщень, що в разі неналежного їх утримання чи недопуску людей під час повітряної тривоги, ці приміщення у них можуть бути вилучені, – наголосив Кличко.

Київрада також звернеться до Верховної Ради та уряду щодо запровадження на законодавчому рівні кримінальної відповідальності за недопуск людей до укриттів.

Крім того, буде заслухана інформація про перевірку бомбосховищ на території столиці, яка відбувається цими днями.

– Трагедія 1 червня оголила проблему доступу до багатьох укриттів та їх технічного стану, – визнав Кличко.

Він додав, що протягом 2022-2023 років у Києві відбулося понад 9 тис. перевірок укриттів, зокрема за адресами, щодо яких надходили скарги від киян.

За результатами перевірок районні адміністрації отримували доручення про усунення недоліків. Крім того, на засіданнях комісії з надзвичайних ситуацій, робочих нарадах очільникам районів Києва надавалися доручення про контроль за станом укриттів комунальної, державної та приватної форм власності.

Кличко уточнив, що голови РДА звітували про виконання доручень і надавали заявки на фінансування ремонту укриттів. На ці цілі Київрада виділила понад 1,2 млрд грн.

Кличко наполягає, що лише цього року було виділено на ремонтні роботи в укриттях понад 900 млн грн. Із них РДА освоїли на ремонт трохи більше 10%.

Що відомо про ревізію укриттів

У ніч на 1 червня війська РФ атакували Київ балістичними та крилатими ракетами. Після збиття українською ППО уламки цих ракет впали в деяких районах столиці, зокрема біля поліклініки в Деснянському районі.

Унаслідок цього загинули дев’ятирічна дівчинка, її мама та ще одна жінка. Люди на момент падіння уламків намагалися потрапити в зачинене укриття поліклініки.

Після цієї трагедії в столиці та по всій Україні вирішили провести перевірки укриттів.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який відповідає за цей процес у Києві, на ранок 8 червня перевірено 3821 об’єкт (82% від загального фонду укриттів міста).

Камишін зазначив, що до менш ніж половини з них є вільний доступ. І ще менше перебувають у стані, придатному для прийому громадян.

За даними КМДА, наразі перевірено понад 3,8 тис. укриттів із наявних 4,6 тис. В держадміністрації наполягають, що придатними є майже 2,6 тис., ще 683 – “можуть бути укриттями за умови належного облаштування”, а 554 – не відповідають нормаам.

За кожною адресою формується висновок щодо стану та придатності приміщення.

Джерело : КМДА

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