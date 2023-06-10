Убытки окружающей среде от теракта на Каховской ГЭС превысили 55 млрд грн

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд грн, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, сейчас ситуация в национальных парках критическая — под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонщины.

В частности, вода из Каховского водохранилища сравняла с водным зеркалом нацпарка Нижнеднепровский, а в нацпарках Великий Луг и Каменская Сечь продолжается обмеление акватории — на 4,2 м и 6 м соответственно.

Олешковским пескам угрожает поднятие грунтовых вод, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС уже подтоплено около 1,2 тыс. га территории Кинбурнского полуострова.

Стрелец отметил, что экоинспекторы, работники нацпарков, водники и лесники на месте катастрофы продолжают фиксировать доказательства преступлений российских оккупантов, которые будут использованы для взыскания с РФ нанесенного ущерба.

Источник : Минэкологии

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