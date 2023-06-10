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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Убытки окружающей среде от теракта на Каховской ГЭС превысили 55 млрд грн

Убытки окружающей среде от теракта на Каховской ГЭС превысили 55 млрд грн

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд грн, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, сейчас ситуация в национальных парках критическая — под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонщины.

В частности, вода из Каховского водохранилища сравняла с водным зеркалом нацпарка Нижнеднепровский, а в нацпарках Великий Луг и Каменская Сечь продолжается обмеление акватории — на 4,2 м и 6 м соответственно.

Олешковским пескам угрожает поднятие грунтовых вод, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС уже подтоплено около 1,2 тыс. га территории Кинбурнского полуострова.

Стрелец отметил, что экоинспекторы, работники нацпарков, водники и лесники на месте катастрофы продолжают фиксировать доказательства преступлений российских оккупантов, которые будут использованы для взыскания с РФ нанесенного ущерба.

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Источник: Минэкологии
Война в Украине, Військові злочини, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, Російська агресія
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