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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

По состоянию на четвертые сутки после затопления Херсонщины эвакуировали уже почти 2,5 тыс. человек. Но россияне, как изверги, атакуют места эвакуации и накануне открывали огонь посреди дня. В результате одного из обстрелов пострадали по меньшей мере 9 человек. Среди раненых – двое работников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии.

Катастрофическая ситуация на левобережье, на оккупированной части. В городе Алешки известно уже о 8 утонувших, в тамошнюю больницу уже начали привозить тела. Украина и международные организации согласовали эвакуацию из оккупированных районов, но Россия молчит и обстреливает. Поэтому президент призвал давить всем миром.

— На оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, вообще не осуществляется эвакуация. Люди вторые сутки на крышах, в ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших – мы пока не знаем. Внимания международных организаций к затопленной оккупированной территории пока фактически нет. И нужно, в частности, ваше давление на них – я прошу! – сказал Владимир Зеленский.

Президент лично посетил Херсонскую область и пункты эвакуации. Он подчеркнул, что это российское преступление экоцида – самое большое за десятилетия в Европе. Между тем, уровень в Каховском водохранилище спустился уже ниже критической точки. И вода станет недостижимой. В Укргидроэнерго уже думают о первых действиях после деоккупации Новой Каховки.

— Чтобы построить перемычки и демонтировать старую станцию – нужен год. Строительство новой станции – это 5 лет, но все это нужно делать 24 на 7, – отметил гендиректор ЧАО Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Тем временем Украина подсчитывает ущерб от экоцида. Каждый день добавляются новые факты. На сегодня более 50 тыс. га лесов затоплено и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и не менее 20 тыс. диких животных под угрозой гибели.

Владимир Зеленский, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, Новая Каховка, Укргідроенерго, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
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