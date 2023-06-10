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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Збитки довкіллю від теракту на Каховській ГЕС перевищили 55 млрд грн

Збитки довкіллю від теракту на Каховській ГЕС перевищили 55 млрд грн

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд грн, заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, наразі ситуація у національних парках критична – під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

Зокрема, вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарку Нижньодніпровський, а у нацпарках Великий Луг та Кам’янська Січ продовжується обміління акваторії – на 4,2 м та 6 м відповідно.

Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод, через підрив дамби Каховської ГЕС вже підтоплено близько 1,2 тис. га території Кінбурнського півострова.

Стрілець наголосив, що екоінспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці катастрофи продовжують фіксувати докази злочинів російських окупантів, які будуть використані для стягнення з РФ завданих збитків.

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Джерело: Мінекології
Війна в Україні, Воєнні злочини, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Каховське водосховище, Російська агресія
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50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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