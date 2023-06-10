Збитки довкіллю від теракту на Каховській ГЕС перевищили 55 млрд грн

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд грн, заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, наразі ситуація у національних парках критична – під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

Зокрема, вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарку Нижньодніпровський, а у нацпарках Великий Луг та Кам’янська Січ продовжується обміління акваторії – на 4,2 м та 6 м відповідно.

Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод, через підрив дамби Каховської ГЕС вже підтоплено близько 1,2 тис. га території Кінбурнського півострова.

Стрілець наголосив, що екоінспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці катастрофи продовжують фіксувати докази злочинів російських окупантів, які будуть використані для стягнення з РФ завданих збитків.

Джерело : Мінекології

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