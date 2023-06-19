РФ могла викрасти з України до 300 тис. дітей, повернути вдалося менш ніж 400 – Герасимчук

Країна-агресор Росія під час війни могла незаконно вивезти з України до 300 тис. дітей. Наразі українська влада має підтверджену інформацію про менш ніж 20 тис. депортованих маленьких українців.

Про це розповіла радниця – уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

– За нашими підрахунками, може йтися про 200-300 тис. дітей, яких вони могли викрасти, – зазначила вона.

Герасимчук пояснила, що точну цифру сьогодні назвати неможливо, оскільки РФ депортує дітей з тимчасово окупованих територій України.

Лише після звільнення певного населеного пункту Україна отримає дані, “чи є там сім’я з тією чи іншою дитиною”, та розпочати пошуки.

– Попри те, що йдеться про 200-300 тис. депортованих і примусово вивезених дітей, ми на сьогодні маємо точну інформацію лише про 19 499 таких дітей, – наголосила Герасимчук.

Дані про депортацію маленьких українців збирає Національне інформаційне бюро. Цей орган отримує заяви від батьків, родичів, свідків, а також представників місцевої влади за фактом примусового вивезення дітей.

Після детальної перевірки, верифікації даних про депортацію в МВС, Національній поліції, Службі безпеки, Офісі генпрокурора відомості потрапляють до реєстру Національного інформаційного бюро.

– Таким чином, що стосується 19 499 дітей – є персональні дані щодо кожної, ми розуміємо, хто ці діти і звідки їх викрали. Однак це не означає, що ми знаємо, де ця дитина, – заявила Герасимчук.

Станом на 19 червня Україні вдалося повернути з РФ 373 дитини.

Герасимчук уточнила, що єдиного механізму повернення наразі немає, оскільки Росія називає депортацію дітей “евакуацією”.

Переговорів з агресором щодо цього питання немає. Маленьких українців доводиться повертати в “ручному режимі”, тому цей процес відбувається повільно.

– Вони (окупанти, – Ред.) не визнають цих дітей як утримуваних, затриманих, депортованих, примусово переміщених. Вони це називають “евакуацією”… Ці 373 дитини також повернули не шляхом переговорів. З російської сторони жодних погоджень або організованих груп не було жодного разу, – пояснила уповноважена президента.

Герасимчук уточнила, що практично щодо кожної дитини доводиться розробляти окрему спецоперацію порятунку.

Вона наголосила, що в світі сьогодні немає міжнародної структури, яка могла б запропонувати дієвий механізм повернення депортованих до РФ українських дітей.

Днями з’явилася інформація, що російські окупанти планують вивезти майже 300 дітей із Бердянського району до Чуваської Республіки РФ – нібито на оздоровлення.

Наприкінці квітня в Європарламенті повідомляли, що кількість викрадених окупантами українських дітей може становити від 16 до 300 тис.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.